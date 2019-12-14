7Maddede Hindistan Cevizi Yağı

Son dönemderde zayıflamaya olan etkisi ile popülaritesi oldukça yüksek olan hindistan cevizi yağını gelin bir de birlikte inceleyelim. İşte artısıyla eksisiyle hindistan cevizi yağını 7 maddede derleyelim;

1. Bildiğiniz üzere hindistan cevizi tropikal bölgelerin bitkisidir.En çok Sri Lanka, Tayland, Malezya gibi bölgelerde bulunmaktadır.

2. Hindistan cevizi yağı MCFA dediğimiz (orta zincirli yağ asitleri) yapıları içerir. Bu yağlar trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asididir ve metabolizmayı hızlandırması sayesinde kilo verimine yardımcı olabilir.

3. Hindistan cevizi yağı piyasada sızma ve ticari hindistan cevizi yağı olmak üzere 2 formda bulunur. Sızma hali en saf ve işlenmemiş halidir ve istediğimiz formun bu olmasına rağmen piyasada daha çok ticari formlarıyla karşılaşabiliriz. Bu formun da yan etkileri oldukça fazladır.

4. Hindistan cevizi yağının erima noktası 30 derecedir. 30 derecenin altında saklandığında katı formda olur. Yüksek sıcaklık uygulandığında sıvı forma dönüşür.

5. Diğer yağlar için hindistan cevizi yağı 1:1 ikame edilebilir. Yani pişirme söz konusu olduğunda hindistan cevizi yağı, tereyağı, kanola yağı gibidiğer bitkisel yağlar yerine de aynı oranda kullanılabilir.

6. Yapılan bir araştırma günde 1-2 yk orta zincirli yağ asidi tüketiminin, enerji yakımını %5 oranında arttırdığını göstermektedir. Bir fincan sade filtre kahveye eklenen bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağıyla tüm gün, tok kalarak ve daha konsantre olmuş geçirilebilir ayrıca gün içinde daha fazla kalori yakımı sağlanabilmektedir.

7. Son ve en önemli madde olarak hindistan cevizi yağındaki orta zincirli yağ asitleri karaciğere taşınır ve burada enerjiye çevrilir. Ancak bu yağların karaciğere taşınma hızları problem yaratabilir ve karaciğere baskı oluşturabilir. O nedenle dikkatli ve kontrollü tüketmekte fayda vardır.

Soru ve görüsleriniz için nida.celiksoydan@gmail.com mail adresime yazabilirsiniz.

Sevgi ve sağlık dolu günler dilerim..