Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden hem de çevresel etmenlerden dolayı vücudumuzda toksinler biriktiğini biliyoruz. Bu durum vücutta oksidatif stres dediğimiz metabolik sonuçlara neden oluyor ve vücudun arınma ihtiyacı doğuyor. Detoks tam anlamıyla arınma demektir ve gerçek bir detoks yapmak için sadece yediklerimizden değil soluduğumuz havadan, içtiğimiz sudan, endüstriyel atıklardan, teknolojiden uzak durmak gerekir bu da malesef pek mümkün değil. Son dönemlerde detoks diyetlerinin popülerliği arttığını görüyoruz. Bu diyetlerin içeriğinde genellikle sebze, meyve ve su bulunuyor fakat bu diyetler dünyadaki birçok uluslararası kuruluş tarafından kabul görmemektedir ve karaciğer, böbrek ve bağırsak sağlığını ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Sadece sebze, meyve suları ve suyla beslenmenin vücutta toksinlerin arındırılmasını sağladığına dair çok az bilimsel çalışma vardır.

En Doğal Arınma Kaynağı Su Enfeksiyona sebep olan maddelerin dışarı atılmasında en önemli rolü su oynamaktadır. Bu nedenle bol su tüketimi arınmanın en önemli parçasıdır. Suyun yetersiz tüketimi, sigara kullanımı, alkol, şekerli gıdalar ve tuzun fazla tüketilmesi, sebze, meyveler ve tam buğdayın yetersiz tüketimi, kızartmalar, spordan uzak bir yaşam ve buna bağlı olarak yetersiz antioksidant alımı, omega-3 yağı, selenyum ve çinko gibi minerallerin alınmaması, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olarak hastalıkların oluşmasına davetiye çıkarmaktadır.

Detoks Yapmamanız İçin 7 Neden

1) Öncelikle detoks yapan mükemmel organlara sahipsiniz. Karaciğer ve böbrekleriniz esas detoksifikasyon işini yapan organlarımızdır. Karaciğerinize yardımcı olamk istiyorsanız içtiğiniz alkol miktarını biraz azaltmayı deneyin.

2) Detoks planları kilit gıda gruplarının elimine edilmesiyle ortaya çıkar. Rafine gıdalarla beraber et-balık-süt ürünlerinin bir kaç gün kesilmesi vücuda zarar vermez ama uzun sureli olursa tehlike barındırır.

3) Günlük alınması gereken kalori miktarı kişinin yaşına, boyuna, fiziksel aktivitesine gore değişiklik göstermektedir. Fakat detoks yaptığınız zaman vücut için gerekli enerjiyi almak mümkün değildir. Aldığınız kalori değeri çok düşmektedir.

4) Detoks yaptığınız zaman düşük kaloriden dolayı fiziksel aktivite yapmak zorlaşır. Herhangi bir şekilde detoks yapmaya kararlıysanız o süredeki fiziksel aktivitenizi kendinizi yormadan yapmaya çalışın. Bu durumu az yakıt verdiğiniz bir aracı zorlamak gibi düşünebilirsiniz.

5) Detoksun uzun sureli olması mümkün değildir. Uzun sureli parlak renkli içecekleri tüketecek olursanız bir sure sonra farklı besinlere özlem duymaya başlarsınız. Zayıflamak istiyorsanız geçici çözüm aramayın, ihtiyacınız olan sağlıklı yiyecekleri kararında tüketin, bol su için, iyi dinlenin ve işlenmiş yiyeceklerden kaçının.

6) Detoks fikrinin kısa sürede kilo dışında plasebo etkisi olduğunu da unutmayın. Çünkü hızlı giden kilo çabuk yerine gelecektir. Hangi durumun size daha çok mutlu ettiğine iyi karar verin.

7) Kısa süreli detoks uygulamaları yerine kalıcı küçük değişikler yapın. Sağlıklı haftaiçi öğünleri için pazarı serbest geçirmeyi bir kenara koyun ve açık büfe kahvaltınızı sadece tatil günleriyle sınırlayın.

Uzm. Dyt. Olcay Barış