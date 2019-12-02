Güzellik Düşmanı 5 Hata

Hiç kuşkusuz hemen her kadın ışıl ışıl ve pürüzsüz bir cilde sahip olmayı ve gençliğini uzun yıllar koruyabilmeyi istiyor. Ancak güzel ve genç görünmek sadece iyi bir makyaj veya cilt bakımıyla olmuyor. Cilt güzelliğini bir bütün içinde değerlendirmek gerekiyor. Bu bütünün en önemli parçası ise dengeli beslenmek. Sıkça yaptığımız beslenme hataları cildin sarkmasına, kırışıkların derinleşmesine veya çatlakların oluşmasına yol açabiliyor.

1. Hata - Şekeri fazla kaçırmak: Cilt sarkıyor

Cilt yaşlanmasının %50’lik bir kısmından sorumlu olan aşırı şeker tüketimi Karşımıza çıkıyor. Bu nedenle cildin gençliğini koruması için şekeri hayatımızdan çıkarmak şart. Yapılan araştırmalara göre kandaki şeker seviyesi ansızın yükseldiğinde fazla şeker ciltteki kolajen liflerine yapışıyor. Şekerin kolajen liflerine yapışması ise onları sert hale getirerek cildin esnekliğini kaybetmesine ve zamanla sarkmasına yol açabiliyor. Şeker sadece bildiğimiz rafine şeker değildir. Yediğimizde hızla glikoza dönüşen tüm rafine karbonhidratlar (unlu ve şekerli yiyecekler) şeker grubuna giriyor.

Ne yapmalısınız? Tatlı ihtiyacını başlangıçta taze veya kuru meyvelerden karşılamaya çalışın. Meyvelerden, sebzelerden ve tam tahıllı gıdalardan günlük lif ihtiyacınızı karşılayarak kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz. Bunun yanı sıra ana ve ara öğünlerden oluşan az ve sık sık yeme üzerine bir beslenme programıyla kan şekerinin belirli bir düzeyde salımını sağlayarak tatlıya saldırma hissini ortadan kaldırabilirsiniz.

2. Hata - Fazla tuzlu besinler yemek: Kırışıkları derinleşiyor

Fazla tuz tükettiğimizde aynı zamanda suyu da az içersek cildimiz kuruyor ve kırışıkların oluşmasına veya var olan kırışıklıkların derinleşmesine neden oluyor. Sadece sağlık değil, aynı zamanda güzelliğiniz için de günlük olarak yemeklerle birlikte ortalama tuz alımının 5 gramı geçmemesine dikkat edin.

Ne yapmalısınız? Aşırı tuz tüketiminden kaçınmak için sofradan tuzu kaldırın. Yemekleri pişirirken kullandığınız tuz miktarını azaltın. Bol su için. Market alışverişlerinizde alacağınız ürünün sodyum oranına bakmayı alışkanlık haline getirir.

3. Hata - Az su içmek: Ciltte çatlaklar ve kırışıklar oluşuyor

Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öge. İnsan vücudu için bu denli önemli olan su, vücudumuzun yüzde 55-60’ını oluşturuyor. Susuz bir cilt zaman içerisinde kurumaya başlıyor. Ciltteki ve vücuttaki nemin korunmasının bir sırrı da yeterli miktarlarda su içmek. Su cildin ihtiyaç duyduğu nemin sağlanmasında son derece önem taşıyor.

Ne yapmalısınız? İnsan vücudundan normal koşullarda günlük ortalama 2.5 litre su kaybı oluyor. Bu nedenle günde ortalama 10-12 bardak (2-2.5 litre) su içmeyi asla ihmal etmeyin. Vücut özellikle geceleri susuz kaldığı için sabahları uyanır uyanmaz 2 bardak su için.

4. Hata - Kuruyemişi abartmak: Cilt yağlanıyor

Kuruyemişlerden fındık, fıstık, ceviz, badem cildin parlaklığına katkı sağlıyor. Ancak fazla miktarda tüketildiğinde ciltte yağlanmaya neden oluyor.

Ne yapmalısınız? Ortalamada her birinin 100 gramı yaklaşık, 600 kalori civarında enerji kazandırıyor. Avuç avuç yerseniz, kilo almanız doğal. Oysa 20-30 gram yediğinizde, 150-200 kalori civarında bir kalori kazanımınız söz konusudur ve bu rakam ara öğünlerde almanızı tavsiye ettiğimiz rakama eşittir.

5. Hata - Tek tip beslenmek: Ciltte leke oluşturuyor

Tek tip beslenmek de cilt düşmanı. Yeterli ve dengeli beslenmediğimizde cilt yaşlanıyor ve lekeler oluyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin temelleri ise içerdikleri karbonhidrat, protein, yağ, mineral ve vitamin olarak adlandırılan besin ögelerinin vücudun ihtiyacı oranında alınması oluşturuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme cildi daha genç gösteriyor , leke oluşumunu engelliyor.

Ne yapmalısınız? Yeterli ve dengeli beslenme için günlük almamız gereken besin grupları süt-yoğurt grubu, et-yumurta-kurubaklagil grubu- ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyve grubu olarak dört ana başlığı içermektedir. Her öğünde tüm besin gruplarını içeren bir menü oluşturarak sağlıklı beslenme sağlanmalıdır. Örnek olarak kahvaltıda tüketeceğimiz am tahıllı ekmek, peynir, yumurta, mevsim yeşillikleri, tüm besin gruplarını içeren bir menünün parçasıdır.

IŞIL IŞIL GENÇ BİR CİLDİN PÜF NOKTALARI

*A vitamini ve potasyum cildin parlak görünmesinde oldukça fayda sağlıyor. Her ikisi de yeşilliklerde bulunuyor. Özellikle marul bu açıdan zengindir. Koyu yapraklı yeşillikler antioksidandırlar ve bu yönüyle cildi güneşin zararlı etkilerinden korumaya yardım ediyorlar. Cilt kanseri ve kırışıklıklara karşı koruma sağlıyorlar.

*C vitamini ciltteki solgunluğu gideriyor ve cilde renk katıyor. Domates, karpuz, lahana, ananas, patates, yeşil yapraklı sebzeler, portakal, limon, greyfurt, çilek, kivi, karnabahar, ıspanakta bolca bulunur.

*E vitamini, cilde esnekliğini veren kolajen üretimini arttırarak yaşlılığı cilt üzerindeki belirtilerini geciktirir. E vitamininden eksik beslenme ise ciltte kırışıklıklara yol açar. Ara öğünlerde 10 adet fındık veya 8 adet badem veya 2 adet tüm ceviz tüketin. Salataya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin.

*Demir ciltteki solgunluğu gidererek daha canlı bir hal almasına yardımcı oluyor. Kansızlığa iyi geldiği için cildi daha güzel gösteriyor. Demir en çok; kırmızı et, tavuk, yumurta ve pekmezde bulunur.

*Taze sebze ve meyveler doğal antioksidan özellikleri ile cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Cildimizdeki hücreleri daha canlı tutarak yaşlandırmayı da geciktiriyor.