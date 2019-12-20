Altın Baharat: Zerdeçal

Etken maddesi 'kurkumin' ile mide problemleri, şeker hastalığı, çeşitli kanser türleri ve enfeksiyon riskini azaltan, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı baharat, zerdeçal... Üstelik öğrenme ve sözel hafızada da olumlu etkileri de var. Ana vatanı Hindistan olsa da tüm dünyada ve ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Besinlere altın rengini verirken, kokusuz ve ısıya dayanıklıdır, böylece sağlığa olan yararlı etkileri pişirmeyle ya da ısıtmayla azalmaz.

Kötü kolesterolü düşürür

Zerdeçalın, kan yağ metabolizmasında anahtar rolü vardır. Çalışmalarda kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırdığı belirtilmiştir.

Zerdeçalın kanserden koruyucu etkisi vardır

Kan, beyin, meme, mide, kolon kanseri olan bireylerde zerdeçalın kanser hücrelerinin büyümesini engellediği bilinmektedir. Kemoterapi alan hastalarda da kemoterapinin etkinliğini artırdığı düşünülmektedir. Aynı zamanda düzenli zerdeçal kullanımı, kansere karşı potansiyel koruyucu rol oynamaktadır.

Nörolojik hastalığı umut vadetmektedir

Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) hastaları ile yapılan çalışmalarda zerdeçalın semptomları azalttığı belirtilmiştir. Sağlıklı bireylerde de nörolojik hastalıkların oluşum riskini sinir hücrelerini koruyucu etkisi ile azaltmaktadır.

Safra problemi olanlar dikkat!

Safra kesesi taşınız ya da safra kanalında bir tıkanıklığınız varsa zerdeçal tüketimi problem oluşturabilir. Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü safra problemi olan bireylerde zerdeçal tüketimini önermemektedir.

Ne kadar kullanılmalı?

Kişi başına günlük 1-5 gram (bir çay kaşığı ucu ile- bir çay kaşığı dolusu kadar) tüketiminin sağlıklı bireylerde herhangi bir yan etkiye neden olmadığı çalışmalarda gösterilmiştir. Zerdaçalın karabiber ile birlikte tüketimi sağlığa olan potansiyel olumlu etkisini 20 kata kadar artırmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere; altın süt tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı süt (inek sütünün yanı sıra Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Bir tutam karabiber

1 tatlı kaşığı bal (tercih ederseniz)

Hazırlanışı:

Sütü bir cezveye koyun, kısık ateşte ısıtmaya başlayın. İçerisine tarçın, zerdeçal ve karabiberi ekleyin güzelce karıştırın. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan ve süt ısındıktan sonra ocağın altını kapatın. İçilebilir sıcaklığa gelince balı ilave edin. Güzelce karıştırın ve sıcak iken tüketin.

Afiyet olsun,

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

E-Mail: sevde.kh@gmail.com

İnstagram: http://www.instagram.com/dytsevdekahraman/

Facebook: http://www.facebook.com/diyetisyensevdekahraman/