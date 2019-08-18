Annelere Sihirli Değnek

Annelik Sürecinde Sihirli Değnek Arayanlara...

Son zamanlarda basında 4 ay önce doğum yapmış bir annenin vücut ağırlığına dair eleştiriler görüyoruz. Bir diyetisyen olarak oldukça şaşkınım. Bilimsel gerçekleri içeren bu yazıyı kaleme almak istedim... Beden algısının toplumdaki yeri ne yazık ki oldukça incitici bir durumdur, yazımda bunu bulamayacaksınız, zaten gerekli kişiler konuşuyordur...

Hamilelik ve annelik bir kadının dünyaya katkısının olduğu şüphesiz en kutsal dönemlerinden biridir. Hamile bir kadın bana danıştığında bir diyetisyen olarak var olan vücut ağırlığını değerlendiririm. Bu vücut ağırlığına göre;

-Şişmanlarda ilk 3 ay eğer ki sağlık durumu ve kan sonuçları el veriyor ve de anne adayı kilo vermek istiyorsa bir miktar kilo verdirebilirim. Kalan 6 ayda 6-10 kg almasını hedeflerim.

- Normal ağırlığa sahipse toplam 9 ay boyunca 10-14 kg almasını hedeflerim.

- Zayıflarda ise bu süreçte 13-17 kg almasını hedeflerim.

Hedeflerim ki, sağlıklı bir bebeğe sahip olsun. Bu süreçte kendi vücudundan bir şeyler (Demir, Kalsiyum, Çinko mineralleri gibi) eksilmesin. Hamilelik sırası ya da sonrasında dişlerinden kaybetmesin, boyu kısalmasın, depresyon yaşamasın...

Doğum sonrasından çoğu anne hamileliğinde kazandığı ağırlığın %50'sinden fazlasını kaybeder. (bebeğin doğması, karın içi sıvının kaybolması, rahim dokularının küçülmesi ile)

Emzirme sürecinde ise ki bir bebeğin (güvendiğimiz rehberler ve ülkemiz Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda) ilk 6 ay SADECE anne sütü (su bile -ishal, ateş, aşırı terleme dışında- vermesini istemem), 6-12 ay anne sütü ön planda tamamlayıcı beslenme destekli, 12-24 ayda ise sofra besinleri ön planda anne sütü destekli bir programla beslenmesini tavsiye ederim.

Bu sürede annenin özellikle ilk 6 ay boyunca emzirdiği sütün yeterli olmasını önemseyerek yaklaşık 300 kalorilik bir emzirme eki yaparak beslenmesini tavsiye eder ve buna göre bir beslenme planı oluştururum. Çoğu anne bu süreçte de sağlıklı bir şekilde fazla kilolarını vermeye başlar. 6-24 ay sürecinde ise bebeği yeterli beslemeyi ve anneyi ideal ağırlığına getirmeyi hedefler, bu süreçte doğum öncesi kilosuna geri getirmeyi ya da annenin hedeflediği ağırlığı önemseyerek kilo vermesini sağlarım.

Velhasıl kelam, 4 aylık bir bebeğe sahip olan annenin -eğer ki istiyorsa- kilo vermesi için daha önünde 20 ay süresi varken nedir bu acelecilik? Bırakın ya hu kadınları, hamileliğinin ve anneliğinin tadını çıkarsınlar!

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

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