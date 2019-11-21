Kuru Meyve Sağlıklı Ama...

Havaların soğumasıyla beraber kuru kayısı, gün kurusu, kuru erik, incir, üzüm; şekersiz beslenmenin hayatımızda daha fazla yer etmesiyle beraber hurma... daha fazla tüketilmeye başlandı. Kuru meyveler hem tatlı isteğinin sağlıklı bir şekilde karşılanması hem de içeriğindeki lif, vitamin, mineraller ile sağlığımıza dost besinler arasında. Ancak bu sağlıklı alternatifin uygun şekilde depolanmaması, daha uzun süre raflarda kalabilmesi amacıyla şeker ilaveleri sağlığımızı tehdit edebiliyor.

Kuru meyve mi? Yaş meyve mi?

Mevsiminde olan taze meyvelerin vitamin ve mineral içeriği her zaman daha yüksektir. Ancak mevsiminde olmayan meyveleri pek tabii kurutulmuş formda tercih edebiliriz.

Şeker ilave edilmiş olanlara dikkat!

Kuru meyve satın alırken üzerindeki etiketi okumak oldukça önemli... Besin etiketinde; şeker, glikoz şurubu, glikoz-fruktoz şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, pudra şekeri yazıyorsa satın almamalı. Ya da daha lezzetli olması amacıyla çikolata kaplı olanlar tercih edilmemeli. İlave şeker alımı günümüzde artan şişmanlık, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi birçok hastalıkla yakından ilişkili...

Açıkta satılanlar satın alınmamalı!

Meyvelerin kurutulması sırasında uygun şartlarda depolamama, yeterli olmayan kurutma işlemleri sırasında sağlığımızı tehdit eden aflatoksin içeriği oluşmaktadır. Aflatoksin özellikle karaciğere olan toksik etkisiyle bilinen bir mikotoksin türüdür. Ufak miktarlarda alımı dahi sağlığı olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden; uygun bir şekilde paketlenmiş, son kullanma tarihi, üretim tarihleri paketin üzerinde yazılı olan kuru meyvelerin tercihi önemlidir.

Şeker içermeyen, kuru meyveli yulaflı kurabiye tarifi

Malzemeler

• 1 adet yumurta

• 1,5 su bardağı yulaf ezmesi

• 1 bardak yaban mersini, kuru kayısı, kuru erik karışımı

• 1 çay bardağı yoğurt

• 1/2 çay bardağı sıvıyağ

• 1/2 paket kabartma tozu

• 2 çay bardağı tam buğday un

• Tarçın

Nasıl Yapılır?

1. Yumurta, yağ ve yoğurdu çırpın.

2. Unu ekleyin çırpın, kabartma tozunu ekleyin. Küçük küçük doğranmış kuru meyveleri ekleyin ve çırpın. Yulafı ve tarçını da ekleyip kurabiye hamurunuzu oluşturun.

3. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye kurabiye şekli vererek dizin.

4. 180 derecede 15 –20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

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