Otizm Bir Hastalık mıdır?

Son zamanlarda medyada yer alan; otizmi olan çocukların ayrıştırılması, farklı görülmesi hatta dışlanması hepimizde derin yaralar açtı… İnsanlığımızı sorguladık, kızdık, empati kurduk… Unutulup gidilmeden otizm, yaşamın ilk yıllarından itibaren başlayan; etkileşim ve iletişimde belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Hastalık değil bozukluktur. Çevremizin kirlenmesi, sağlığı bozan plastiklerin kullanımının ve hazır paketli ürünlerin tüketiminin yaygınlaşması, besinlerimizde bulunan kimyasallar aracılığıyla otizmin gün geçtikçe görülme sıklığı artmaktadır.

Beslenme ile otizmin bir ilişkisi var mı?

Doğru besin tercihleri ile otizm belirtilerini hafiflemektedir. Otizm bozukluğunda tedavi çocuktan çocuğa değişmektedir. Kaynaklarda birçok beslenme modelinin (glutensiz beslenme, kazeinsiz beslenme, Feingold Diyeti, prebiyotik-probiyotik takviyesi…) otizm varlığında uygulaması görülmüştür. Hangi hastanın hangi diyet türüne yanıt vereceği bireysel görüşmeler ile karar verilmelidir.

Paketli ürünlerden uzak durulmalı

Paketli ürünlerin içerisinde bulunan ögelerin (şeker, glikoz-fruktoz şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, monosodyum glutamat, yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler gibi…) otizmi ve belirtilerini tetiklemektedir. Otizmli çocuklarda bu ürünlere karşı bağımlılığın daha sık geliştiği bilinmektedir. Renklerinin daha çekici olması bu çocukların daha fazla dikkatini çekmektedir. Çocuğunuz ile beraber alışveriş yapacakasanız büyük marketler yerine manav, kasap gibi paketli ürünlerin daha az bulunduğu yerler tercih edilmelidir.

Mevsiminde sağlıklı besinler tercih edilmeli

Mevsim sebze ve meyveleri doğru bir tercihtir.

Denizlerimizde yetişen balıklar mevsiminde tüketilmeli.

Badem, fındık, ceviz kavrulmuş olmamalı, çiğ tercih edilmeli.

Sağlıklı günler dilerim,

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

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