Yüzyılların Şifa Kaynağı: Karanfil

Asırlardır gerek bizim mutfaklarımızda gerek Dünya mutfaklarında yer verilen bir bitki, karanfil… Tropik iklimlerde yetişir ve oldukça sert olan yaprakları sürekli yemyeşildir. Tadı ve her yerinde bulunan sağlığa olan olumlu etkileri ile uzun yıllardır tercih edilmektedir. Kan şekerini ve kan yağlarını düşürücü, mikroplardan, bakterilerden, mantardan ve kanserden koruyucu etkisi vardır. Çalışmalarda antioksidan yani kanserden koruyucu etkisinin kekik ve adaçayından dahi fazla olduğu gözlenmiştir.

Hazımsızlık ve mide şikayetlerine iyi gelir

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır. Gaz ve şişkinlik problemi olan bireylerde sorunları azalttığı bildirilmiştir.

Ağız sağlığını geliştiriyor

İçeriğinde bulunan ve karanfile özel tat ve kokuyu sağlayan, ''eugenol'' olarak adlandırılan uçucu bir yağ çeşididir. Bu uçucu yağ; diş çürüğünden ve ağız kokusundan koruyucudur. Karanfil çayı ile yapılan gargaranın düzenli tekrarı ağız sağlığının korunmasında etkilidir.

Kalitesi yüksek olan karanfil nasıl anlaşılır?

Karanfil taneleri, suya atıldığında dikey biçimde duruyor ya da dibe iniyorsa kalitesi yüksek, suyun üstünde yatay bir şekilde yüzüyorsa kalitesi düşüktür denilebilir.

Karanfil Çayı

Hazırlanışı: 3 diş karanfil ya da 1 çay kaşığı karanfil tozunun üzerine kaynatılmış su ilave edin. 10-15 dakika demlendikten sonra içebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

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