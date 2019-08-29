Evde Yapabilecek Egzersizler

Dar kanal rahatsızlığı birçok insanda aktiviteden kaçınmaya neden olmaktadır. Bu rahatsızlığın en büyük belirtilerinden bir tanesi de yürüme mesafesinde azalmaların görülmesidir. Özellikle yürüme mesafesi giderek azaldığında ve yaşam kalitesi düştüğünde dar kanal tedavisi için genellikle ameliyat tercih edilmektedir. Ancak rahatsızlık ilerlemeden önce yapılacak egzersizler faydalı olabilmektedir. Dar kanal hastalığı için egzersizler ya da fizik tedavi yöntemleri rahatsızlığı tamamen ortadan kaldırmayan konservatif tedavi yöntemleri olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemler bazı hastalarda geçici olarak yaşam kalitesini artırmaktadır.

Egzersizlerin Amacı

Dar kanal rahatsızlığında tercih edilen hareketler genel olarak omurganın doğal pozisyonunu korumasına hizmet eden ve spinal sinirlerin üzerindeki baskıyı azaltmaya yöneliktir. Spinal sinirler üzerinde daha az baskı olması ile yaşanan ağrılar hafiflemekte ve kişinin hareket kabiliyetinde artış elde edilmektedir. Hareketlerin büyük bir çoğunluğu esnemeye yönelik hareketlerdir. Özellikle bel gölgesini öne doğru esneten hareketler baskının geçici olarak kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Az sayıda kişide ise geriye doğru esneme hareketleri de lomber disklerin spinal kanaldan uzaklaşmasını sağlayarak sinirlere daha geniş bir alan temin etmektedir. Öne ve arkaya doğru yapılacak olan esneme hareketleri ayakta, yatarak ya da oturarak yapılan hareketlerdir. Bu hareketlerin doktor tarafından onaylanmadan yapılmaması gerekmektedir.

Yapılabilecek Sporlar

Dar kanal rahatsızlığı vücut kondisyonunun düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca aktiviteden kaçınmak bu süreci hızlandırmaktadır. Her ne kadar sırt ağrısı olanlar için yürüme son derece yararlı bir spor olsa da dar kanal rahatsızlığı yürümeyi daha da zor hale getirmektedir. Bu yüzden yürümek yerine bisiklet sürmek vücut kondisyonunu korumada yardımcı olmaktadır. Ayrıca sürüş esnasında oturmak omurgayı doğal pozisyonunda tutmaya yardımcı olmaktadır. Dar kanal rahatsızlığında en çok tercih edilen spor yüzmedir. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde yer çekiminin omurga üzerine yaptığı sürekli baskı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştırdığı için vücudun daha esnek ve kasların güçlü olmasını sağlamaktadır. Bel, sırt ve karın kasları vücudun doğal korsesidir. Bu kaslar güçlü olunca bütün yük diskler üzerine binmemekte ve çevre dokulara dağılmaktadır. Böyle olunca da ağrılar azalıp yaşam kalitesi yükselmektedir.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Nöroşirürji Uzmanı

www.ahmetyildizhan.net