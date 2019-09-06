Kendiliğinden Geçer mi?

Omurgayı oluşturan omur kemiklerinin ortasında omurilik kanalı yer almaktadır. Bu kanalın çapının çeşitli nedenlerden dolayı zaman içerisinde küçülmesine dar kanal rahatsızlığı adı verilmektedir. Bu rahatsızlık tedavi edilmediği durumlarda yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmekte felce kadar gidebilmektedir. Dar kanal rahatsızlığı omurilik kanalının ön – arka ya da sağ – sol yönünde daralması ile ortaya çıkmaktadır. Yaşanan daralma sonucu sinirlerin sıkışması ile rahatsızlığın belirtileri ortaya çıkmaktadır. Kanal daralması en çok bel ve boyun bölgesinde meydana gelmektedir. Dar kanal rahatsızlığı doğuştan da görülebilmektedir. Ancak genelde sonradan oluşan dejeneratif bir rahatsızlıktır.

Dar Kanal Tedavisi

Dar kanal rahatsızlığı basitçe omurların yapısının bozulması ile ortaya çıkmaktadır. Bu yapılar tekrar eski haline gelmediği için kendiliğinden geçen bir rahatsızlık değildir. Dar kanal belirtileri istirahat ve ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu tedavi yönteminin işe yaramadığı durumlarda ise egzersiz ve fizik tedavi tercih edilmektedir. Konservatif tedavi yöntemleri olarak kabul edilen bu yöntemler rahatsızlığı tedavi etme amaçlı değil rahatsızlığın ilerlemesini yavaşlatmakta ve belirtilerinin şiddetini düşürmeye yöneliktir. Bu tedavi yöntemleri sayesinde rahatsızlığa sahip kişinin yaşam kalitesinde önemli gelişmeler elde edilebilmektedir. Ancak dar kanalın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için cerrahi müdahale gerekmektedir. Özellikle daralmanın %50’den fazla olduğu durumlarda ya da tuvalet kontrolünün mümkün olmadığı kişiler ile yaşam kalitesinin çok düştüğü hastalarda cerrahi müdahale kaçınılmaz olmaktadır.

Dar Kanal Ameliyatı

Son yıllarda dar kanal ameliyatında hastalar tarafından en sık tercih edilmeye başlanan ve bu alanda altın standart olma yolunda ilerleyen ameliyat tekniği Mikroteknikle İnternal Dekompresyondur. Halk arasında vidasız ve platinsiz olarak da bilinmektedir. Herhangi bir şekilde vida ya da platin kullanılmadan yapılan bu ameliyat sayesinde operasyon sonrası iyileşme süreci oldukça kısalmaktadır. Bu operasyon ile daralmanın meydana geldiği omurilik kanalı içeriden genişletilmektedir. Mikroteknikle İnternal Sekompresyon yöntemi ile sakatlık ya da felç riski de ortadan kalkmaktadır. Operasyon sırasında kanala iç kısımdan girilmekte ve anatomik yapı mümkün olduğunca korunmaktadır. Mikroteknik İnternal Dekompresyon yöntemi ile ameliyat olan kişiler hemen ertesi gün hastaneden taburcu olabilmektedir.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Nöroşirürji Uzmanı

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