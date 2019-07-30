Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Dar kanal ya da spinal stenoz olarak da bilinen rahatsızlık uzun vadede kişinin yaşam kalitesini bozan, bozmakla da kalmayıp yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmesine engel olan bir rahatsızlıktır. Çoğu zaman bel fıtığı ile karıştırılan ve teşhisi geç kalan dar kanal hastalığının erken teşhisi kadar erken tedavisi de önemlidir.

İleri Seviye Dar Kanal Hastalığı Nelere Sebep Olur?

Dar kanal hastalığı omurgada yer alan, içerisinden sinirlerin geçtiği omurilik kanalının çeşitli sebeplere bağlı olarak daralması ve sinirlere baskı yapması sonucunda ortaya çıkar. Bu rahatsızlık genellikle L2 - L3, L3 - L4 ve L4 - L5 seviyelerinde gözlemlenir. Erken teşhis ve tedavi daralmanın ilerlemesine engel olur. Teşhis edilmeyen ya da yanlış teşhis edilen dar kanal hastalığı bulunduğu seviye haricinde farklı seviyeleri de etkileyebilir.

Dar kanal hastalığının ilerlemesi ile birlikte kişide yarattığı etkiler de ciddi boyutlara ulaşır. Belirtileri sıkça bel fıtığı ile karıştırılan dar kanal hastalığı kendisini ilk olarak bacak ve ayaklarda uyuşma hissi ile gösterir. Uyuşma hissinin yanı sıra karıncalanma, ağrı, güçsüzlük veya yanma gibi belirtiler ile kişinin yaşam konforu düşmeye başlar. Bu tür belirtileri olan kişilerin mutlaka bir uzman doktor kontrolüne girmesi gerekir.

Bel fıtığı benzeri belirtilerle başlayan dar kanal hastalığı bacaklarda güç kaybı ve nihayetinde de yatalak olmaya kadar ilerleyen sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca ilerleyen ve müdahale edilmeyen ya da teşhis edilmeyen dar kanal hastalığı idrar ve dışkı tutamama gibi kişinin sosyal hayatını etkileyecek sorunları da beraberinde getirir. Tedavi edilmediği zaman felç gibi geri dönüşü olmayan sonuçları görülen dar kanal hastalığı özellikle risk grubunda olan bireyler söz konusu olduğu zaman özenle araştırılmalıdır.

Dar Kanal Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Dar kanal hastalığının teşhisinde muayene sonuçları öncelikli olarak bel fıtığına işaret edebilir. Kesin tanının koyulabilmesi için MR, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile söz konusu bölgenin incelenmesi gerekir. MR yöntemine öncelik tanınmalıdır. Gerekli incelemelerin sonucu ve muayene ile elde edilen bulgular birbirini desteklediği zaman dar kanal hastalığı teşhis edilir. Sondasında hangi seviyeye kadar ilerlediği incelenir.



Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Nöroşirürji Uzmanı

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