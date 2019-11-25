Geçen hafta bisikletin, ulaşımdaki yerini belirlemek için trafik kanununda belirlenmiş olan kuralları paylaşmaya başlamıştım sizlerle. Bu hafta ise bu kuralların devamını ve motorlu araç sürücülerinin, yayaların ve bisiklet sürücülerinin uymaları gereken trafik kurallarını paylaşacağım.

Kavşaklarda veya dönüşler sırasında uyulacak kurallar

Madde 102: Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; sağa dönüşlerde; dönüş sırasında -varsa- kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkı vermeye mecburdurlar.

Dönüş sırasında araç sürücüleri; yaya ve bisikletler için yeşil ışık yanmakta iken; yaya geçidinden ve bisiklet yolundan geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler, yayaların ve bisikletlerin geçiş haklarını engellememek şartıyla, dönüşlerine devam edebilirler.

Madde 109: Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır.

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise dönüş yapan motorlu taşıt sürücüleri, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

Bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili kurallar

Madde 136: Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir.

a) Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin;

1) Yaya yollarında sürülmesi,

2) Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında sürülmesi,

3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinden yan yana sürülmesi,

4) Bunlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişilerin bindirilmesi,

5) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması,

6) Bu araçlarla, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

7) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılması,

8) Bunların, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,

9) Sürülmeleri sırasında; elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması, bu Yönetmeliğin 134 üncü maddesindeki kurallara aykırı yük yüklenmesi,

10) Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç, bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve karayollarında sürülerek ticari amaçlı yük taşımalarında kullanılması,

yasaktır.

Yayalar ile ilgili kurallar

Madde 138: Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Yayalar taşıt yolu bitişiğinde veya yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yürümek, her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan yollarda kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümek zorundadırlar Ancak Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya mevcut bulunmaması halinde, bisiklet yolu varsa bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla bisiklet yolunda, bisiklet yolu yoksa imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartıyla taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler.

Bisiklet ile trafikte iken bulundurulması gereken ekipmanlar hakkındaki kurallar

Madde 138: 1 numaralı cetvele göre her bisiklette önde 20 metre mesafeyi aydınlatabilecek beyaz lamba ve arkada kırmızı uyarı ışığı, 30 metre mesafeden duyulabilecek zil veya korna, çalışır durumda ön ve arka fren ve gece seyahatlerinde görünürlüğü arttıracak reflektif kıyafetler veya reflektif işaretler bulunmalıdır.

Bunların haricinde kask, her bisikletlinin olmazsa olmaz ekipmanıdır. Sürüş güvenliği açısından kulaklık ile müzik dinlemek ise çok yanlıştır.

Keyifli haftalar dilerim.

Doç. Dr. Cem Arıtürk

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

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