Koşmaya yeni başladınız, gelişmek için sabırsızlanıyorsunuz,

Arkadaşlarınızı iç çekerek seyredip hevesleniyorsunuz,

Uzun bir aranın ardından, motivasyon arıyorsunuz,



Veya

Havalar soğudu, sadece kalorifere sırtınızı yaslayıp sıcak şarabınızı yudumlarken okuyacak macera dolu kitaplar arıyorsunuz.



İşte buyrun size koşu ile ilgili; birbirinden heyecanlı, sürükleyici, motive edici, ilham verici 10 kitap.



Sıralama tamamen keyfidir.

Keyifli okumalar, keyifli koşular.



Cesaret Yalnızdır; Bakiye Duran; Optimist, 2010

Koşmasaydım Yazamazdım; Haruki Murakami; Doğan Kitap, 2014

Koşmak İçin; Christopher McDougall; Hyperion Kitap; 2015

Koşucu; John L. Parker Jr; Bilge Kültür Sanat; 2012

Why We Run – A Natural History; Bernard Heinrich; 2002 (Türkçe Çeviri Yok)

The Loneliness of the Long Distance Runner; Allan Sillitoe; 1962; (Türkçe Çeviri Yok)

Koşmak; Jean Echenoz; Helikopter Yayınevi; 2015

Eat&Run; Scott Jurek; 2012 (Türkçe Çeviri Yok)

Bingo’nun Koşusu; James A.Levine; Hitkitap; 2014

Koşmak İstiyorum; Wendelin Van Draanen; Beyaz Balina Yayınları; 2016



Doç. Dr. Cem Arıtürk

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Facebook:@docdrcemariturk

Instagram:@cem.ariturk

YouTube:@docdrcemariturk