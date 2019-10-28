Değerli Okurlarım,

Masa başında çalışmanın vücudu yormadığı düşünülse de bur durum önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Ofis ortamında çalışanların büyük çoğunluğu bel, sırt ve boyun ağrılarından şikayetçi olurlar. Hareketsiz yaşam tarzı ve vücudu yanlış konumlandırma bu omurga sorunlarına yol açan en önemli nedenler arasında sayılabilir. Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel inaktivite yani fiziksel eylemsizliği, gelişmiş ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında ilk 5’te yer aldığını açıklamıştır. Yani hareket etmeyi ertelememelisiniz!

Bu köşe yazımda ofis çalışanlarının sıkla yakındığı omurga ağrılarına, bunların nedenlerine ve omurga sağlığını korumak için yapılması gerekenlere değineceğim.

Uzun Süre Hareketsiz Kalmak ve Yanlış Oturuş Pozisyonu En Önemli Etken

Omurga isminden de anlasilacagi gibi vücudumuzun temel yapisidir. Vücudu dik tutma, vücudu istenilen şekilde eğme ve farklı şekillere sokma gibi işlevler sunar. Ofis çalışanlarında görülen sorunlar da omurganın istemediği durumları yapınca ortaya çıkıyor. Uzun süre oturma ve yanlış oturma pozisyonlarıyla birlikte omurgaya binen stres, kötü sonuçlara yol açıyor. Bu tarz bir çalışma ortamı ilk başlarda “ağrı” düzeyinde olsa da durumu farkına varamamak sonraki aşamada ciddi omurga sorunlarına yol açıyor.

Kolay Yöntemler Büyük Sorunlardan Kurtarır

Kolay yöntemler ve küçük egzersizlerle hem yaşam standartlarını hem de çalışma verimliliğini düşüren bu sorunlardan kurtulmak mümkün. Öncelikle çalışırken dik oturulmalı ve çalışılan monitör mutlaka göz hizasına getirilmeli; bu sayede omurgayı en az şekilde yorarsınız. Oturduğunuz koltukta kol ve bel destekleri vücuda uygun şekilde ayarlanmalı ve ayak altına hafif bir yükselti konarak ekstra baskı engellenmelidir. Oturma süresi 45 dakikayı geçmemelidir. 45 dakika sonunda mutlaka en az 5 dakika hafif bir yürüyüş yapılmalıdır. Pek çok kişinin rahatlama ümidiyle başvurduğu “kütletme” olarak tabir edilen ani hareket kesinlikle yapılmamalıdır. Bu hareket kısa süreli rahatlama hissi verse de eklem yüzeylerinde yarattığı aşınma ve bozulmalar uzun vadede ciddi sorunlara yol açabilir.

Bu yöntemler dışında, günde 4-5 dakikanızı ayırarak yapacağınız egzersizler de kaslarınızı güçlendirir ve omurgayı destekler. Bu egzersizleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Ayakta, sırtı ve başı duvara yaslayarak 20 saniye durulması, göğüs kafesini öne doğru çıkartırken kürek kemiklerinin geriye doğru gerilmesi

- Başın yavaş bir şekilde ön, arka ve iki yana hareket ettirilmesi, omuzların öne arkaya doğru çember hareketi ile döndürülmesi,

- Kolların başın üstünde ve sonrasında sırtta ve göğüsün önünde birleştirilip yukarı, arka ve öne doğru gerilmesi,

- Dizler bükülmeden öne doğru eğilerek bacak arka grup kaslarının gerilmesi.

Özetle sıklıkla ofis çalışanlarında görülen fiziksel inaktivite, yapılan araştırmalar sonucu ciddi bir sağlık sorunu faktörü olarak tespit edilmiştir. Olası sağlık sorunlarının çözümünde belli noktalarda profesyonel desteğe ihtiyaç duyulsa da; basit egzersizlerle çok büyük sorunlara engel olunabilir.

Sağlıklı Günler Dilerim…

Doç. Dr. Eren Erdem

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı

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