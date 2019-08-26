Bu sıcak yaz gününden herkese bol güneşli bir merhaba,

Sıcak havaların bizleri deniz ve havuzlara doğru çağırdığı şu günlerde, ben de sizler için oldukça önemli bir konuya değinmek istedim. Bu yazımda anlatacağım bilgilere hiçbir zaman ihtiyacınız olmaması temennisi ile yazıma başlasam da, havuzda yaşanan burun kırıkları hakkında vereceğim çok önemli bilgiler, inanın uzun vadede oldukça önem teşkil ediyor olacak.

Büyükler olarak bizler çocuklardan daha temkinli davransak da, hayatta elimizde olmayan bazı kazalar ne yazık ki zaman zaman başımıza gelebiliyor.

Tatilde havuz başındaki kaygan zeminler, maalesef bu tür kazalara davetiye çıkaracak kadar tehlikeli olabiliyor. Kimi zaman enerjisi tavan yapmış mutlu bir çocuk, kimi zaman da onun peşinde koşan bir ebeveyn için kayarak düşmek çok olası.

Peki tatillerde yaşanabilen böylesi bir kaza durumunda ne yapmalı?

İlk Müdahalede Bilinçli Davranın

Havuzda kayıp düşen kişi burnunu çarpmış ve burnundan kan geliyorsa; burnunu işaret parmağı ve başparmağı ile sıkıca sıkıp, başını öne doğru eğmelidir. UNUTMAYIN; Kanaması olan kişinin başını yukarıya kaldırması yanlış bir hareket olur.

Kazanın üzerinden zaman geçmeden hemen buruna buz uygulaması yapılmalı. Eğer burunda çok ciddi bir kanama varsa, hasta zaman kaybetmeden bir hastaneye başvurarak Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına görünmelidir.

Eğer kaza sonrası hafif şiddetli bir kanama varsa; burun içine çok soğuk su çekmesi kanamayı durdurmasına yardımcı olacaktır. Pıhtıları atabilmek için hafifçe sümkürmek de doğru bir hamle olur. Burada buruna çekeceğiniz suyu, eğer imkan varsa buzdolabından temin etmeniz daha isabetli olacaktır.

Geçirdiğiniz kaza sonrası burun üstünde renk değişimleri olursa, yani morarma söz konusuysa bu durum bir kırığın ya da çatlağın habercisi olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden bir KBB uzmanına görünmelisiniz.

Her Kaza, Ameliyat Gerektirir mi?

Havuz başında ya da farklı bir yerde yaşanan burun kazaları sonrası en büyük kaygı şu oluyor; buruna aldığımız her darbe, ameliyat gerektirir mi?

Buruna aldığınız her darbe değil ancak burnunuzda şekil değişikliğine neden olan her kırık, mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından ameliyat edilmelidir.

Başka bir olasılık üzerinden de örnek verelim. Tatilde yaşadığınız havuz kazası sonrası, burnunuzdaki travmayı çok önemsemediniz. Tatilinizi bölüp, muayene olmaya zaman ayırmadınız ve burnunuzda oluşan kırık yanlış kaynadı.

Peki şimdi ne olacak?

Burun kırıklarından sonra oluşan yanlış kaynamalar kalıcı eğriliklere, yamukluklara ve kalıcı nefes problemlerine yol açabilir. Tatilinizde harcamak istemediğiniz bir muayene süresi, daha sonra size uzun bir ameliyat olarak geri dönebilir. Bu nedenle sağlığınızın çok değerli olduğunu unutmayın.

Peki burun kemiğindeki çatlak ile kırık arasındaki fark nedir?

Çatlaklarda da burun şişer ve morarır ancak burnunuzun şeklinde değişmeye ve bozulmaya yol açmaz.

Neden KBB Uzmanı?

Burnunuzun fonksiyonları ile ilgilenen uzmanlık alanı olan Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanları yaşadığınız travma sonrasında burnunuzun iç kısmını titizlikle inceleyecek ve ileride yaşama ihtimaliniz olan nefes sorunlarının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

Sağlıklı Günler Dilerim...

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu

Sorularınız İçin :

Telefon : 0542-522-54-54