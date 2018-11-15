Burun Estetiği Olmak İsteyenler İçin Yol Haritası

Merhabalar Sevgili Okuyucularım,

Uzun süredir burun ameliyat olmayı düşünüyorsunuz. Fakat burun estetiği ameliyatı öncesi yapılması gerekenler, ameliyat için izlenmesi gereken adımlar ve sonrasındaki süreçle ilgili kafanızda bazı soru işaretleri var.

İşte benim bu köşe yazısını kaleme almamdaki asıl amaç da, bu soru işaretlerini ortadan kaldırabilmek…

Doktor Seçimi Çok Önemli

Burun ameliyat olmayı düşünen ancak çevresinden duyduğu bazı negatif şehir efsaneleri nedeni ile endişe duyan hastalar için en önemli adım, ameliyatı yapacak cerrah seçimidir. Doktor seçimi öncesinde iyi araştırma yapmalı, belirlediğiniz doktorların daha önce ameliyat ettiği kişilerin görüşlerini almalı ve hastaların ameliyat öncesi ve sonrası görselleri detaylı bir şekilde incelemelisiniz.

Sonrasında, ameliyat için belirlediğiniz birkaç doktordan randevu alıp, kendileri ile yüz yüze görüşmeli ve kafanızdaki soru işaretlerinin hepsini kendilerine yöneltmelisiniz. Bunun yanı sıra, cerrahların burnunuz hakkındaki yorumlarını ve önerilerini dikkatli bir şekilde dinlemeniz de son derece önem arz eden bir konu.

Son dönemde hastalarda, doktorlar ile birebir görüşmeden, sosyal medya kanalları aracılığı ile doktor seçme eğilimi gösterdiği görülmektedir. Bu yöntemin sağlıklı olmadığının altını önemle çizmek gerekir.

Tercih edeceğiniz doktorun, bu alandaki deneyimi ve bilgisi çok önemlidir. Kendinizi teslim edeceğiniz hekimin akademik ve cerrahi deneyiminden emin olmanız ve operasyona güven içinde girmeniz gereklidir.

Doktor ve Hasta İletişimi Çok Kritik

Doktorunuzla görüşmeye gitmeden önce burnunuzda beğenmediğiniz özellikleri detaylı olarak tespit etmelisiniz. Burnunuzun hangi bölgelerinden rahatsız olduğunuzu ve ameliyat sonrasında hangi görünüme kavuşmasını istediğinize karar vermiş olarak gitmelisiniz.

Doktorunuza, isteklerinizi ayrıntılı şekilde belirtmeli ve bu isteklerinizin gerçeklerle ne kadar örtüştüğünü öğrenmelisiniz. Öte yandan, anlamadığınız teknik konuları ya da merak ettiklerinizi de açıkça sorunuz. Eğer bilinen bir sağlık probleminiz ya da sürekli kullandığınız ilaçlar varsa, bu detayların burun estetiği olmanıza engel oluşturup oluşturmadığını da öğrenmelisiniz.

Doktorunuzla ameliyat öncesinde kuracağınız sağlıklı bir iletişim ve bilgi alışverişi, doktorunuzun sizi anlamasını sağlar. Böylece doktorunuz burnunuzun durumu ile ilgili sizin kişilik özelliklerinizi ve beklentilerinizi benimsemesine, bu ameliyata uygun olup olmadığınızın tespitine olanak sağlarken, size en doğru ve gerçekçi bilgileri vermesini sağlar.

Muayene Aşaması

Hekim tercihinizi yaptınız ve geldiniz muayene aşamasına…

Doktorunuz, burnunuzun dışını ve içini detaylı bir şekilde muayene edecektir. Bu muayene sırasında burnunuzun fonksiyonel ve estetik problemleri ortaya çıkacak ve ameliyat planlaması da size özel şekilde yapılacaktır.

Burun estetiği ameliyatları ülkemizde hem plastik cerrahlar hem de Kulak Burun Boğaz uzmanları tarafından pek çok ülkeye kıyasla çok daha kaliteli bir şekilde yapılmaktadır. Ülkemizin bu açıdan şanslı olduğunu söylemek gerek. Türkiye’de her iki branştan da bu ameliyatı dünya standartlarında gerçekleştiren hekimlerimiz mevcut.

Yani ister plastik cerraha ister bir KBB hekimine ameliyat olun, bu asla yanlış bir seçim olmayacaktır. Ancak görüşmede burnunuzun içinin iyi bir şekilde muayene edildiğinden emin olmanızda da fayda var. Çünkü burun tıkanıklığı yaratan pek çok değişik hastalık mevcuttur ve muayenenin iyi yapılması, ameliyat sırasında burun tıkanıklığının giderilmesi açısından çok önemlidir.

Bir sonraki aşama burnunuzun fotoğraflarının çekilmesidir. Bu fotoğraflar üzerinde doktorunuzun size problemleri ve bunların nasıl giderileceğini açıklar. Mümkün olabilecek burun şekli ile ilgili bilgiler verir.

Muayene ve fotoğraf çekiminin sonuçlarına göre doktorunuz size istediklerinizin gerçekleşmesinin zor olduğunu ya da sınırlı bir şekilde yapılabileceğini söyleyebilir. Çünkü bu ameliyatta düzeltilebilecek pek çok şey olduğu gibi, tam olarak düzeltilemeyecek problemler de olabilir.

Örneğin çok büyük ve çok kalın ciltli bir buruna sahip olan bir hasta, fındık gibi küçücük bir burun talebinde bulunmamalıdır. Çünkü böyle bir durumda kıkırdak ve kemiklerde aşırı küçültmeler yapılırsa daha sonra burnunuzda çökmeler, nefes problemleri ve üstteki kalın ve büyük cildin alttaki küçük iskelete yeterince uyum sağlayamamasından kaynaklanan problemler görülebilir.

İsteklerinizde gerçekçi ve olağan davranmalı, hekiminizin tavsiyelerine kulak vermelisiniz. Önemli olan küçücük bir buruna sahip olmanız değil, yüzünüzle uyumlu ve sağlıklı nefes alabilen doğal görünümlü bir buruna sahip olmanızdır.

Ameliyat Fiyatları

Burun estetiği işlemleri, estetik yani görsel bir ameliyattır. Bu durumda gerek devletin SGK sistemi, gerekse özel sigortalar estetik burun ameliyatınızın ücretini karşılamayacaktır. Yani devlet hastanesinde bile estetik ameliyatı olmak istediğinizde, sizi vezneye yönlendirerek ücret yatırmanızı isteyeceklerdir. Çünkü bu düzeltilmesi gerekli bir sağlık problemi değildir. Ayrıca bu ameliyatın bir aciliyeti olmamakla beraber; 1 ay, 6 ay, ya da 2 yıl sonra da yaptırabilirsiniz. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu operasyon tekniği çok zor değildir. Yani belirli bir tecrübeye sahip bir Plastik Cerrah ya da KBB hekimi bu operasyonu yapabilir.

Ancak ameliyattan güzel sonuçlar elde etmek, yıllar süren bir tecrübeyi gerektirir. Bu operasyonu defalarca yapmış, tecrübe sahibi olan doktorlar, bu operasyonu çok ucuz fiyatlara yapmayabilirler.

Bu operasyon, standart bir prosedüre bağlı değildir. Her cerrah, burnunuza ayrı manevralar, ayrı teknikler uygular ve kişiye özel uygulama yapılır. Bu konuda çok yanlış olan bir yaklaşım, doktorunuzu görmeden, tanımadan ve burnunuzu doktora muayene ettirmeden fiyat almak ve bunu başka hekimlerin fiyatları ile kıyaslamaktır. Burada standart bir ürün alır gibi davranmak yanlıştır. Örneğin bir buzdolabı alacaksınız, ürün bir yerde 1.500 TL iken başka bir mağazada 1.000 TL olabilir. Bu durumda ucuz olan mağazayı tercih edebilirsiniz. Fakat konu burun ve ameliyat olunca bu yaklaşımı baz alamazsınız.

Son olarak belirtmek istediğim nokta, bu ameliyatı olmak için kendinize ameliyat sonrası iyileşme ve dinlenme için yeterince vakit ayırmanızdır. Ameliyatı kısıtlı zaman aralıklarına sıkıştırmayın. Ameliyattan sonra en az bir hafta mümkünse 15 gün istirahat edin. Bu 15 günlük sürede önceden planladığınız seyahat, tatil, çalışma gibi eylemleri erteleyin. Bedensel olarak ağır bir iş yapmıyor, ağır kaldırmıyor ve çok yoğun müşteri görüşmeleri yapmıyorsanız, ameliyattan sonra genelde 8. gün işinize başlayabilirsiniz. Ancak işinde bedensel aktivite ile yapanlar önerimiz 15 gün dinlenmeleridir.

Sağlıklı ve güzellik dolu günler dilerim...