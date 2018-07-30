Burun Estetiğinde Son Trendler... Piezo Burun Estetiği Nedir?

Yeni köşemden herkese merhabalar,

Yazılarımda, kulak burun boğaz hastalıkları ve yüz estetiği konusunda bilmek istediğiniz, size yardımcı olacak bilgileri son gelişmeler ışığında vermeye çalışacağım.

Burun estetiği olmayı düşünüyorsanız ya da bu konuya ilgi duyuyorsanız son dönemlerde “Piezo Burun Estetiği” “Piezo Rinoplasti” kavramlarını çokça duymuşsunuzdur. Belki de bir adım daha ileri gidip bir ya da bir kaç doktorla görüştünüz bile.

Bazıları ‘Piezo Burun Estetiği’nin çok iyi bir teknik olduğunu, şişliği, morluğu, ağrıyı azalttığı ve iyileşmeyi çok hızlandırdığını söyledi. Bazıları ise bunun sadece bir teknik olduğunu ve ameliyatlara önemli katkısı olmadığı şeklinde bilgiler verdi. Kafanız mı karıştı İşte gerçekler.

Bu teknik “Piezo Burun Estetiği”,“Piezo Rinoplasti”, “Ultrosonik Rinoplasti”, “Kırmadan Burun Estetiği”,“Diamond Rinoplasti” vb. gibi adlarla sunulmaktadır. Yaklaşık 5-6 yıldır uygulanan bir tekniktir. Özel bir cihaz ve uçları yardımı ile burun kemiklerini şekillendirmek ve kemiklere ince kesiler yapmak amacı ile kullanılır. Cihazın ucu çok ince titreşimlerle hareket ederek görev yapar.

Gözlerimizin arasındaki bölgeden iki parmağınızla burnunuzu tuttuğunuzda burun üstünde ve yanlarda sert bir kemik hissedersiniz. Ellerinizi aşağıya doğru kaydırdığınızda bu kemiğin bittiğini ve daha yumuşak bir bölgeye geldiğinizi hissedersiniz. İşte bu cihazın kullanıldığı alan yukarda hissettiğiniz bu sert kemik bölgesidir. Burnunuzun ucundaki yumuşak kısımlarının düzeltilmesinde pek kullanılmaz.

Biz doktorlar burun estetiği sırasında sıklıkla burun kemiklerini şekillendirmek, ince kesiler yapmak, çıkıntıları düzeltmek, eğrilikleri gidermek ihtiyacı duyuyoruz. Yıllarca bu amaçlarla çeşitli törpüler, kazıyıcılar ve ince keskiler kullandık ve çok iyi sonuçlar elde ettik. Ancak değişim kaçınılmaz ve Piezo Cerrahi Aletleri de artık ellerimizin altında.

Bu Yöntemin Katkıları…

Bilinenin aksine bu aletin ameliyatımıza yaptığı katkı, asıl olarak şişliğin, morluğun ve ağrının azaltılması değil. Bunların azalması, ameliyatta yapılan iğnelere, genel anestezi ve ameliyat tekniklerinin gelişmesine ve artan tecrübeyle daha olumlu yönde değişti.

Yani klasik tekniklerle de ameliyat olsanız artık daha az şişlik ve morluğunuz oluyor ve ağrı da önemsenmeyecek kadar az.

Peki Piezo Cerrahisinin Sırrı Nedir?

Bu alet yalnızca kemik dokuları keser yada şekillendirir. Yani çıplak elinize bile değdirseniz cilde, yumuşak dokulara zarar vermez. İşte biz kemiği şekillendirirken bu cihaz altta kalan ince zarları zedelemediğinden kemik çok hareketlenmez ve iyileşme sırasında çökmelerin, istemediğimiz yöne kaymaların meydana gelme olasılığı çok azalır.

Ayrıca eskiden çok zorlandığımız bazı kemik çıkıntılarını törpülemede, şekilsiz kemiklere istediğimiz kesileri yapmada, kemiğe delikler açıp sabitlemede ve kemikleri şekillendirmekle ilgili pek çok konuda bize pek çok olanak tanımaktadır.

Bu Tekniğin Hiç mi Yan Etkisi Yok?

Piezo Cerrahi Aleti, çalışması sırasında belirli bir ısı üretir. Bu ısı cihazdan aynı anda püskürtülen su ile azaltılır. Ancak dikkat edilmezse bu ısı ciltte daha sonra hafif leke bırakan yanıklara yol açabilir. Yine aletle çalışma belirli bir alışkanlığı gerektirdiğinden ve cihaz yavaş çalıştığından, ameliyat süresini yaklaşık 15-30 dakika kadar uzatabilir. Piezo cihazının bunun dışında önemli bir yan etkisi yoktur.

Burun estetiği Türkiye’de dünyanın diğer tüm ülkelerine oranla çok fazla yapılan bir ameliyattır. Bu yüzden çok şanslısınız. Türkiye’de bu konu ile ilgilenen hekimler genel olarak dünyadaki diğer meslektaşlarına oranla daha çok tecrübeye sahiptir ve elde edilen sonuçlar da oldukça iyidir. Yine çok şanslısınız ki, “Piezo Burun Estetiği”de dünyanın ve Avrupa’nın pek çok ülkesinden çok daha yaygın olarak uygulanmaktadır.

Sağlıklı ve güzellik dolu günler dilerim...

Saygılarımla..

KBB Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen

WEB SİTESİ