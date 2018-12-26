Profiloplasti ile Altın Oran

Merhabalar Değerli Okuyucularım,

Sizlere bu hafta, özellikle son dönemlerde gündemde olan ‘Profiloplasti’ konusundan bahsetmek istiyorum.

Bu telaffuzu zor olan tıbbi adlandırmayı daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Fakat yazının sonunda konuya her yönüyle hâkim olacağınızı düşünüyorum.

Profiloplasti Ne Demek?

Profiloplasti; yüzün profilinin düzeltilmesi anlamına gelir. İhtiyaç görülen bölgelere uygulanan operasyonlardır.

Leonardo Da Vinci’nin yıllar önce ortaya koymuş olduğu altın oran kavramına bağlı olarak yapılan müdahalelerde temel amacımız hastalarımızı doğal ve uyumlu yüz hatlarına kavuşturmaktır. Bu müdahaleler sayesinde kişi estetik bir profile sahip olmuş olur.

Çok eski çağlardan bu yana, mimaride, sanatta ve anatomide saptanmış ve kullanılan 'Altın Oran' kavramı;

Bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen uyum açısından en yetkin ve en güzel görünen boyutları yakaladığı düşünülen bir orandır. Yüz estetiğinde ise bu oran bütün yapı ve alt parçalar arasındaki orandır.

Örneğin yüzün uzunluğu ve genişliğinin oranı, burun boyunun ne kadar olması gerektiği, gözler arasının ideal ölçüsü, yüzdeki organların en güzel yerleşimi saptanmış bu ölçülerle bellidir.

Profiloplasti Ameliyatları;

Burun estetiği (Rinoplasti)

Üst göz kapağı estetiği (Blefaroplasti)

Estetik dolgu

Endoskopik kaş kaldırma

Çene Estetiği (Mentoplasti)

İşlemlerini ve buna benzer yüz uzuvlarının ameliyatlarını kapsayabilir.

Profiloplasti işlemlerinde hastalarımızın yüzünü bir bütün olarak görüp yüzün bütünlüğünü bozmayacak şekilde işlemler gerçekleştiririz. Aşağıda bahsedeceğim işlemler profiloplasti uygulamalarında sıklıkla başvurduğumuz işlemlerdendir.

Sizlere yukarıda saydığım bazı ameliyat ve uygulamalar hakkında da bilgi vermek istiyorum…

Burun Estetiği

Doğuştan gelen estetiksel sorunlar ya da bir kaza sonucu meydana gelen sorunlar nedeniyle burun yapısı normale nazaran çok daha farklı bir şekle sahip olabiliyor. Bu durum hem organın normale oranla daha sağlıksız çalışmasına, hem de görsel olarak rahatsızlık vermesi sonucunu doğuruyor.

Burun estetiği ise tüm bu sorunları ortadan kaldıracak operasyonlar bütünü olarak tanımlanıyor. Burun estetiği operasyonlarında yalnızca burun küçültme ya da burnun kemikli yapısının ortadan kaldırılması gibi hamleler yapılmıyor.

Bununla birlikte burun büyütme ve buruna istenilen şekli verme gibi müdahaleler de söz konusudur.

18 yaşını geçmiş herkes burun estetiği olabiliyor ve yapılacak tetkikler neticesinde burnun ihtiyacı olan operasyon modeli de uzman tarafından belirleniyor. Profiloplasti uygulamalarında dikkat edilmesi gereken konulardan başta geleni burun estetiğidir. Burnumuz yüzümüzün tam ortasında bulunur ve bu nedenle görüntümüzü büyük ölçüde etkiler. Her kişi kendine özel yüz hatlarına sahip oldukları nedeniyle kişiye özel bir operasyon planı çıkartılması önemlidir.

Estetik Dolgu

Profiloplasti uygulamalarında kullanılan işlemlerinden biri diğeri de estetik dolgu operasyonlarıdır. Estetik dolgu operasyonlarıyla kişilerin yüzlerinde oran yakalamak amacıyla gerekli bölgelere dolgu yapılabilir.

Alın, kaş araları, göz çevresi, dudak kenarları ve nazolabial kıvrım denilen dudak yanak kavşağındaki derin kırışıklıkların giderilmesinde kullanılır. Elmacık kemikleri çevresinin doldurularak yüze daha genç bir görünüm vermek için ve dudakların dolgunlaştırılmasında da kullanılırlar.

Kullanılan maddeler çeşitli yoğunluklarda yüz bölgesinde kullanım için özel olarak hazırlanmış belirli bir süre sonra vücuttan atılan jel kıvamında sıvılardır.

Uygulanacak bölgeye ve amaca göre yoğunluğu belirlenir. Çoğunlukla anestezi gerektirmez bu yüzden muayene odasında uygulanabilecek, çabuk, konforlu ve günlük aktiviteleri kısıtlamayacak bir işlemdir.

Endoskopik Kaş Kaldırma

Alındaki kırışıklar yüze daha yaşlı bir görüntü verdiği gibi kaşların yaşla birlikte aşağı doğru yer değiştirmesi de kişiye kızgın ve itici bir görüntü verir. Eskiden bu problemi çözmek için alın üzerinden saçlı deriden boylu boyunca bir kesiye ihtiyaç oluyordu. Günümüzde endoskop denilen görüntüleme yöntemleri kullanılarak saçlı alan içine yapılan küçük kesilerle bu işlem hızlı ve daha etkin olarak gerçekleştirilmektedir. İşlem genel anestezi ya da sedasyon altında yapılabilir. 1. haftalık iyileşme süresi sonunda hasta günlük yaşamına geri dönebilir.

Göz Kapağı Estetiği (Blefaroplasti)

Göz kapaklarındaki cilt fazlalıkları, sarkmalar ve torbalanmalar için uygulanan cerrahilerdir. Bu problemler kişinin yorgun, bitkin ve yaşlı görünmesine çok etki eder. Cerrahi üst ve alt göz kapaklarına uygulanabilir. Lokal ya da genel anestezi ile yapılabilir.

Üst göz kapağı cildine yapılacak kesi iyileşirken hafif bir iz bırakır. Bu sırada fazla cilt ve yağ torbacıkları alınabilir. Cerrahi alt göz kapağına kirpik altından yapılan kesi ya da içeriden yapılan kesi ile iz bırakmadan yapılabilir. Bu sırada fazla cilt ya da yağ torbaları alınabilir veya yağ torbalarının yeri değiştirilerek göz ile burun arası oluktaki çöküklükler giderilebilir.

Ameliyat sonrası şişlikler ve hafif morluklar 1. haftada iyileşir bu cerrahi ile yüze daha genç ve dingin görünüm verebilir. Ayrıca profiloplastik uygulamalarda yüzdeki oranı sağlamak amacıyla blefaroplasti operasyonlarına sıkça başvurulur.

Sağlıklı Günler Dilerim…

KBB, BAŞ ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen

WEB SİTESİ