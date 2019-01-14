Septoplasti Nedir?

Selamlar Sevgili Okuyucularım,

Bu hafta sizlere burun ile ilgili olan ‘Septoplasti’ konusuyla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Eminim ki, aranızda nefes ya da kıkırdak eğriliği problemi yaşayanlar bu yazımı ilgiyle okuyacaktır.

Sizlerin de bildiği gibi burun tıkanıklığı, günlük yaşamda zorluğa ve uyku kalitesinin düşmesine neden olabilir. Önde kıkırdak ve arkada kemikten oluşan burun orta bölmesinin eğrilikleri, burun tıkanıklığının en önemli sebebidir.

Septum deviasyonu olarak isimlendirdiğimiz bu sorun sinüzitlere, burun kanamalarına ve bazen baş ağrılarına da yol açabilir.

Septoplasti Cerrahi Bir İşlemdir

Septoplasti; burun içindeki kıkırdakta doğuştan ya da sonradan meydana gelen eğriliğin giderilmesi için yapılan bir cerrahi işlemdir. Her burun eğriliği cerrahi işlem gerektirmeyebilir. Fakat burundaki bu eğrilik solunum güçlüğüne yol açıyorsa mutlaka düzeltilmelidir. Böylece solunum sorunu ortadan kalkar ve hayat kalitesi yükselir.

Burnun iç bölgesini 2 ayrı bölüme ayıran bir yapıya sahip olan septum, kıkırdak ve kemikten oluşan kompleks bir anatomiye sahiptir. Teknik açılardan ise 5 ayrı bölgeye ayrılır.

Ön bölgelerde bulunan eğrilikler ağırlıklı olarak solunum problemlerine yol açar. Burun etlerinde meydana gelen büyümeler, septum eğrilikleri ile beraber solunum zorluğu yaratır. Bu durumda da tedavilerin, sorunların tümünün detayları ile incelenip planlanması gerekmektedir.

Şişlik ve Morluk Yaşanmaz

Eğrilikleri düzeltmek için yapılan Septoplasti operasyonu, çok zorunlu kalmadıkça 17-18 yaşından sonra yapılır. Genel ya da lokal anestezi eşliğinde uygulanır. Ameliyat sonrasında buruna silikon yapraklar yerleştirilir ve 2-3 günün ardından bu yapraklar zahmetsizce çekilir.

Bu işlemden sonra burun ve göz çevresinde şişlik ve morluk oluşmaz. Hastalar yatarak dinlenmeye ihtiyaç duymazlar. Burun ucunda ve dudak üstünde oluşabilecek hassasiyet dışında bir ağrı hissetmezler.

Septoplasti işlemi sırasında temel hedef; burun içindeki perdenin düzgün olmasını sağlamak ve hava geçişini engelleyecek problemlerin ortadan kaldırılmasıdır.

Uygulama sırasında, septumdan alınan çeşitli kıkırdak parçalarını burun estetiği ameliyatlarında kullanmak mümkün olabilir. Burun içinden kıkırdak alma sırasında, septumun bazı bölgeleri muhafaza edilerek bir direnç kaybı yaşanması durumu önlenir.

Septum Kaynaklı Burun Tıkanıklığı Problemi Neden Oluşur?

Septumun şekil bozukluğu, burun tıkanıklığının en yaygın nedenlerinin başında gelir. Olması gereken standart septum şekli ince ve düzdür. Ancak septum çeşitli sebeplerle eğilebilir ve şeklinin bozulması söz konusu olabilir. Bu durum nefes alma sorununu doğurur. Septum şeklinin burun tıkanıklığına yol açacak ölçüde bozulduğu durumlarda ‘septoplasti ameliyatı’ büyük önem taşımaktadır.

Septoplasti Ameliyatı Nasıl Uygulanır?

Biz cerrahlar ameliyat sırasında anestezi ile beraber burnun içinden, septumun bir yüzüne kesi uygularız. Açtığımız kesi yerinden septumun tıkanıklık yapan bölümünü düzeltiriz. Operasyon çeşitli şekillerde uygulanabilir. Bazı uygulama yöntemlerinde tıkanıklık olan bölüm çıkarılabilir. Bazı yöntemlerde ise tıkanıklık yapan kısım düzeltilir ve yeniden yerleştirilir. Operasyon hangi şekilde uygulanırsa uygulansın burnun dış görünüşü değişmez.

Ameliyat Sonrası Yapılması Gerekenler

Ameliyat sonrasında hastanın sulu ve yumuşak gıdalarla beslenmesi gerekmektedir. Operasyondan 3 saat sonra gıda alımına başlanabilir. Operasyonun ertesi gününden itibaren ise eski rutin beslenme düzenine dönülebilir. Ameliyat sonrası çok hafif ağrı söz konusu olabilir. Bu aşamada doktorun kontrolünde verilen ağrı kesiciler alınarak ağrı giderilebilir.

Septoplasti ameliyatı sırasında konulan burun tamponları özel silikon tamponlardır. Eski dönemlerde kullanılan bez ve ip tamponlar gibi çıkarılırken, ağrı ya da kanama gibi sorunlara yol açmaz. Ameliyatın ardından ilk 1-2 hafta burundaki yaralar kabuklar ve biriken akıntı nedeniyle burun tıkanıklığı yaşanabilir. İyileşme döneminde bu tıkanıklık azalacak ve zamanla nefes alımı kolaylaşacaktır.

Septoplasti ameliyatının, güvenilir ve deneyimli bir hekim tarafından yapılması durumunda hayat kalitesini büyük ölçüde artar. Sağlıklı nefes alamamaktan kaynaklanan; kulak tıkanıklığı, kronik yorgunluk, kalitesiz uyku gibi problemler de bu ameliyat sonrasında ortadan kalkacaktır.

Sağlıklı Günler Dilerim…



KBB, BAŞ ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen



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