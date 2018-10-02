Türkiye'de Burun Ameliyatı Algısı Değişiyor

Herkese Selamlar,

Bu hafta sizlere Türkiye’de 'değişen burun ameliyatı algısı' konusundan bahsetmek istiyorum.

İnsanlar kendilerini iyi hissetmek ve estetik bir görünüme sahip olmak için burun estetiği ameliyatlarına başvuruyor. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bu ameliyatların çok büyük bir bölümünün temel nedeni, sadece estetik görünümlü bir buruna sahip olmak değil.

Türkiye’de En Sık Yapılan Estetik Ameliyatı: Burun

Türkiye’de en sık yapılan estetik ameliyatlarının başında burun ameliyatları geliyor. Toplum yapısının değişmesi ve bireyselliğin önem kazanması ile birlikte Türkiye’de gerçekleştirilen estetik ameliyatlarında ciddi bir artış olduğu gözlemlendi. Yapılan estetik ameliyatlarda da ilk sırada ‘burun ameliyatları’ yer alıyor. Burnumuzun yüzümüzde en çok dikkat çeken organ olması ve yüzümüzün tam odak noktasında yani ortasında bulunması, estetik tercihlerinde burnun öne geçmesine neden oluyor.

Ameliyatlar Eskiye Oranla Daha Kolay

Teknolojinin gelişmesi, yeni tekniklerin uygulanması, bilgi birikiminin artması ve hastane standartlarının yükselmesi, burun ameliyatlarını hem biz doktorlar hem de hastalar için daha avantajlı ve kolay hale getirdi. Fakat yine de bir ameliyat ve burada dikkat edilmesi gereken en önemli detayların başında, ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorun alanında uzman ve deneyimli olması geliyor.

Her alanda olduğu gibi bu alanda da suistimale açık noktalar var. Hastalar, ameliyat öncesi karar sürecinde iyi bir doktor arayışına girmeli ve bu araştırma sırasında da tüm iletişim kanallarından yararlanmalılar. Çünkü bu dönemde bilgiye ulaşmak, geçmişe nazaran çok daha kolay. Bunun yanında tercih ettikleri doktor ile de sıkı bir iletişim kurarak, isteklerini doktorlarına detaylıca anlatmalılar.

Nefes Alma Sorunu Önem Taşıyor

Algı bu yönde olmasa da, birçok hasta burun ameliyatlarına sağlık problemlerinin giderilmesi için başvurmakta. Bize gelen hastaların birçoğu nefes alma sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Yapılan analizler sonucu, nefes alma zorluğunun genellikle kemik eğriliği, et büyümesi gibi problemlerden kaynaklandığı ortaya çıkıyor.

Burundan sağlıklı nefes alınmaması, günlük aktiviteler sırasında zorlanmalara ve özellikle gece horlamalara ve yeterince dinlenememeye bağlı olarak ileri dönemlerde kalp, akciğer yada beyin hastalıkları gibi daha ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Ayrıca bu sorun ağız kokması, koku alma ardından tat alma duyusunda bozulmalara sebep olabiliyor. Bu sebeple şunu vurgulamak gerekir ki, burun ameliyatları sadece estetik kaygıyla değil, sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla da yapılıyor.

Bazı hastalar, sadece burun şeklinin rahatsızlığından dolayı gelmelerine rağmen, burunlarında farkına varmadıkları fonksiyonel problemler olduğunu öğreniyorlar.

Yaş Aralığı Estetik Tercihlerini Etkiliyor

Ameliyat tercihleri yaş aralıklarına göre değişiklik gösterebiliyor.

40 yaş ve üzerinde olan grup, daha çok gençleşmeye yönelik estetik uygulamalarını tercih ederken, 18-30 yaş aralığındaki hastalar burun estetiği ameliyatı olmak istiyor.

Sağlıklı ve güzellik dolu günler dilerim...

Saygılarımla..

KBB Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen