Mesane Sarkması ve Yaşam Kalitesi

Mesane (idrar torbası) sarkması, kişinin yaşam kalitesini olumsuz derecede etkileyen bir sorundur. Bu problemle baş etmek zorunda kalan kişilerin kesinlikle durumlarını göz ardı etmemesi ve durum çok fazla ilerlemeden doktora başvurması gerekir.

Mesaneyi tutan kasların ve bağların zayıflamasıyla birlikte mesanenin vajinaya doğru bombeleşmesi ve bunun sonucunda idrar yaparken mesaneyi tam boşaltamama, devamlı idrar hissi ve ilişkide bazı problemler olarak karşımıza çıkar.

Mesane sarkmasının belirtileri

- Pelvis ve vajinada basınç hissi mesane sarkmasının en önemli belirtileri arasında yer alır. Bu tür bir his oluştuğu anda özellikle de idrara sıkışma, eğilme ya da öksürme durumlarında bu basınç hissi artıyorsa mutlaka doktora gitmek gerekir.

- İdrar yaptıktan sonra sanki hiç idrar yapmamış hissi yaşıyorsanız ya da idrarınızı tamamen yapmadığınız hissini yaşıyorsanız da mesane sarkması sorunu ile karşı karşıya olabilirsiniz.

- İdrar yolu enfeksiyonu yaşamak ve bu sorunun sık sık tekrar etmesi de mesanenizle ilgili bir sorun olduğuna işaret.

- Cinsel ilişki esnasında ağrı, aşırı basınç hissi ve idrar kaçırma da mesane sarkmasının belirtilerinden.

- Tüm bu belirtiler mesane sarkmasına işaret eder ancak mesane sarkmasının “İşte buradayım” deme şekli vajinal açıklıkta bombelik oluşturan (vajen üst duvarından sarkan doku) dokudur. Bu çıkıntı mesane sarkmasının son aşamaya geldiğinin göstergesidir. Kesinlikle ihmal edilmemeli.

Yaşam kalitenizi alt üst edebilir

Mesane sarkması yaşam kalitesini ve konforunu alt üst eder. Mesaneyi boşaltma zorlaşırken bu duruma bağlı idrar kaçırma gibi sosyal hayatı olumsuz etkileyecek sorunlar da ortaya çıkar.

Cinsel ilişki esnasında ağrı hissi de kişinin hayatını kötü yönde etkiler. Mesane sarkmasına bağlı olarak enfeksiyonlarda artış olur. Bu da kişilerin sürekli olarak idrar yolu enfeksiyonu geçirmesine ve bu nedenle sosyal hayatlarının etkilenmesine sebebiyet verir.

Mesane sarkmasını tetikleyen durumlar

Zor geçen bir normal doğum, doğan bebeğin 4.000 gram ve üzerinde kiloya sahip olması, aşırı kilo alıp verme, obezite, kabızlık ve sürekli devam eden öksürük mesane sarkmasını tetikler.

Bunlardan bağımsız olarak mesane sarkması genetik olarak da meydana gelebilir. Bu genetik sorunun temel nedeni kişinin zayıf bağ dokulara sahip olmasıdır.

Yaşlanmaya bağlı olarak da mesane sarkması meydana gelebilir. Bu nedenle yukarıdaki tetikleyici unsurlar yaşanmıyorsa bile mesane sarkması ortaya çıkabilir. Yaşlanmaya bağlı olarak gücünü kaybeden kaslar sarkmaya neden olabilir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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