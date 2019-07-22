Ameliyatın Ardından Miyom Tekrarlar mı?

Miyom, rahim duvarındaki düz kaslarda ortaya çıkan iyi huylu tümörlerin genel adıdır. Kadınlar arasında oldukça yaygın bir sorun olan miyomlar, kontrol altına alınmadığı sürece ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabilir.

Miyomların düzensiz kanamalara, ağrılı adet olmaya, kısırlığa ve düşük yapmaya neden olduğu bilinir. Bu nedenle özellikle gebe kalmak isteyen kadınların hamilelik öncesinde mutlaka jinekolojik muayene yaptırması tavsiye edilir.

İlk 5 yıl içinde...

Miyom tedavisinde kesin çözüm çoğu zaman cerrahi müdahale olur. Bazı durumlarda miyomun kendiliğinden kaybolduğu da gözlemlenir.

Miyom sorunu hormonlar ile alakalı olduğu için gebelikte ortaya çıkan miyomların gebelikten sonra kaybolması, menopoz dönemine giren kadınlarda miyomların küçülmesi ve kendiliğinden yok olması mümkün.

Ancak bu durumlar haricinde miyom tedavisinde en kesin çözüm cerrahi müdahaledir. Miyomlar rahim duvarında bulunan düz kaslarda oluştukları için ameliyat sonrasında miyom oluşumlarının tekrarlama ihtimali var.

Miyom operasyonu geçiren kadınlarda ilk beş yıl içerisinde yeniden miyom oluşma ihtimali yaklaşık olarak %15 civarında. Miyom operasyonlarında açık ve kapalı teknik uygulanması mümkün. Açık miyom ameliyatları laparotomi olarak adlandırılır. Bu teknik miyom çapının çok büyük olduğu veya miyom sayısının çok fazla olduğu olduğu durumlarda tercih edilebilir. Miyomların kötü huylu tümörlere dönüşme ihtimali %0.2 olsa da kanser şüphesi bulunan miyomlarda da açık ameliyat tekniği uygulanır.

Günümüzde modern miyom ameliyatındaki iki teknik:

Laparoskopik & Robotik Cerrahi

Yaygın olan miyom ameliyat tekniği ise kapalı teknik olarak da bilinen laparoskopik ve robotik ameliyatlardır. Bu yöntemlerde karında büyük bir kesi oluşturmadan, küçük birkaç delikten özel aletler yardımıyla miyomlar çıkarılabilir. Hem laparoskopik hem robotik yöntemle yapılan miyom ameliyatlarından sonra hastalar çok daha az ağrı hisseder, günlük yaşama daha hızlı dönerler.

Robotik cerrahide laparoskopinin avantajlarına ek olarak daha iyi bir derinlik hissi sağlayarak zor olan miyomların daha kolay çıkarılmasını sağlar. Bu operasyonlar son yıllarda büyük boyutlara sahip miyomların alınmasında da kullanılabilir.

Özellikle çok büyük boyutta olmayan miyomların alınmasında oldukça etkili ve kolay bir yöntemdir. Histeroskopik miyomektomi de submuköz tipdeki (rahmin en iç tabakasında) miyomların alınması için kullanılan bir tekniktir.

Miyom sorununa kesin çözüm sunuyor

Operasyon genel anestezi altında yapılsa da kesi açılmaz, miyomlar vajinadan çıkarılabilir. Bunun için miyomun rahim iç tabakasının altından kaynaklanarak (submüköz tip) vajinaya doğru doğmuş olması gerekir.

Miyomların cerrahi tedavisinde rahim alma

Histerektomi olarak adlandırılan ve rahmin alınması olarak bilinen ameliyat tekniği, kadınlar için oldukça korkutucu olsa da miyom sorununda kesin çözüm sunar. Histerektomi çocuk sahibi olmak istemeyen ya da menopoz döneminde olan kadınlarda tercih edilen bir tekniktir.

Fakat ileri yaşta, rahmin tamamını kaplayan, çocuk isteği olmayan hastalarda seçerek uygulanır. Rahmin alınması miyom tedavisinde bir zorunluluk olmasa da kanser riski taşıyan hastalarda bu yöntem tercih edilebilir. Ama rutin bir cerrahim yaklaşım olmadığını tekrar belirtmek isteriz.

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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