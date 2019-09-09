Sinsi Bir Şekilde İlerliyor!

YUMURTALIK KANSERİ

Diğerlerine göre çok daha sessiz (sinsi) bir şekilde ilerliyor!

Oluşum ve gelişme sürecinde belirtileri neredeyse anlaşılmayacak düzeyde olan yumurtalık kanseri, bu nedenle “sessiz katil” olarak adlandırılır. Rahim kanserinden sonra en çok görülen ikinci kanser jinekolojik kanser türü over kanseridir (yumurtalık kanseri). Üçüncü sırada ise rahim ağzı kanseri yer alır.

Yumurtalık kanseri rahim ve rahim ağzı kanserine kıyasla çok daha sessiz bir şekilde ilerler. Erken teşhis genellikle belirtilerin çok geç ortaya çıkmasından dolayı zordur. Bu durumda tedavi şansını azaltır.

Ama siz bu sessiz katile kurban olmak zorunda değilsiniz! Vücudunuzun verdiği mesajlara biraz daha dikkat ederek erken teşhis ile yumurtalık kanserinden kurtulabilirsiniz.

Karın bölgesinde şişkinlik hissediyorsanız...

Karın bölgesinde meydana gelen şişlik, kabızlık (Premenstrüel Sendrom) ya da hazımsızlık gibi sorunlara işaret etse de bu şişlik yumurtalıklarda aşırı büyüyen kanserli hücrelerden ötürü oluşmuş olabilir. Bu nedenle karın bölgesinde sıkça şişlik hissediyorsanız mutlaka doktora gitmekte fayda olduğunu unutmayın.

Kilo kaybına rağmen bitmeyen su içme isteği

Yumurtalık kanserine bağlı olarak kilo kaybı görülmesi muhtemeldir. Kişi iştahsızlık sorunu yaşasa da susuzluk hissetmeye devam ediyorsa mutlaka doktora gitmelidir. Kanserli hücreler kişinin her durumda susuzluk yaşamasına neden olabilir.

Pelvik ağrı

Kadınların çoğu zaman göz ardı ettiği pelvik ağrılar yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. Özellikle birkaç günden fazla süren, sık tekrarlayan veya devamlı pelvik ağrılarınız varsa mutlaka doktora gitmelisiniz.

Regl döngüsünde değişim

Regl döngüsünde yaşanan değişim genellikle stres ile bağdaştırılsa da altında çok daha büyük sorunlar yatıyor olabilir. Regl düzeninin bozulması yumurtalıklarda bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Bu sorunun kaynağı hormonal problemler, stres, beslenme değişikliği ve yumurtalık kistleri olabileceği gibi yumurtalık kanseri de olabilir. Kendi regl döngünüzü takip etmek için takvime notlar alıp sapmaları rahat bir şekilde gözlemleyin. Döngüde değişim olduğu anda doktorunuza başvurun.

İdrar Yolu İltihabında Görülen Şikayetler ile Karışabilir

Sık idrara çıkma, ağrılı idrar ve idrar kaçırma gibi sorunlar genellikle iltihaba bağlı olduğu düşünülen sorunlardır. Özellikle kadınlarda idrar yolları enfeksiyonun sık görülmesi de tanıyı geciktirebilir.

Karın içinde biriken fazla miktarda asit (yumurtalık kanserinin oluşturduğu sıvı) ve yumurtalıktaki kitleler ve etraftaki komşu dokulara yayılan tümöral dokular nedeni ile aynı idrar yolu enfeksiyonundaki gibi şikayetler görülebilir. Özellikle bu şikayetlerin hiç geçmemesi durumunda durumunda yumutalık kanseri riskini göz önünde bulundurmak gerekir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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