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23.10.2019 - 14:11 |

Doğa Rutkay’ın doğum günü mesajı Cerebral Palsy'li çocuklara umut oldu

Başarılı tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay, Instagram hesabından yaptığı paylaşılma; 30 Ekim’deki doğum gününde Cerebral Palsy’li çocuklara bağış yapılmasını istedi.

Doğa Rutkay’ın doğum günü mesajı Cerebral Palsy'li çocuklara umut oldu

Ünlü sanatçı Doğa Rutkay, 30 Ekim’deki doğum gününde arkadaşları ve takipçilerinden hediye yerine Cerebral Palsy’li çocuklara bağış yapmalarını istedi. Kişisel Instagram hesabından bağış linkini paylaşan Rutkay, takipçilerinden büyük övgü alan paylaşımında şunları söyledi: “Merhaba sevgili dostlarım; arkadaşlarım, ailem ve takipçilerim. 30 Ekim benim doğum günüm. Biliyorum ki, sizler bana doğum günümde hediyeler yollamak istiyorsunuz. Çiçekler göndereceksiniz biliyorum, ama ben bu sene farklı bir şey yapmak istiyorum. Cerabral Palsyli bebeklerimiz, çocuklarımız ve kardeşlerimiz için bir el uzatmak istiyorum. Postumun altına bıraktığım adrese tıklayıp, bağışta bulunarak, bana dünyanın en güzel hediyesini verebilirsiniz. Bu konuya, duyarlı olduğunuza eminim. Lütfen, siz de benimle dayanışma içinde olun ve bu doğum günümün çok daha anlamlı olmasına vesile olun. Şimdiden teşekkür ediyorum ve sizi seviyorum.”

Cerebral Palsy Nedir?

Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Gelişimini tamamlamamış beynin; doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşur. Cerebral Palsy ilerleyici değildir.Travmaya uğramış beyne erken müdahale edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir. Prematüre doğum, düşük kilolu doğum, kanın pıhtılaşma problemleri, anne – bebek arasında kan uyuşmazlığı, gebelikte ya da doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması, beyin kanamaları, hamilelik döneminde annenin, bebeğin sinir sistemini etkileyecek, bakteriyel ya da viral enfeksiyon yaşaması, annenin hamilelik döneminde alkol, sigara, uyuşturucu ve/veya çeşitli ilaçlar kullanması, yaşadığı psikolojik sorunlar ve karın bölgesine gelen darbeler Cerebral Palsy’e neden olabilir.

 

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