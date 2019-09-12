Herbal Essences PURE: renew serisi, 250 yıllık deneyimi ile botanik biliminde önde gelen otorite Royal Botanic Gardens, Kew tarafından içeriği onaylanan ilk ve tek uluslararası saç bakım markası olma özelliği taşıyor. Herbal Essences PURE:renew; %90 doğal köken içeren, parafin, gluten ve renklendirici bulunmayan ve Royal Botanic Gardens, Kew tarafından onaylanan gerçek botanik içeriğinden ilham alarak hazırlanan sergide fotoğraf sanatçısı Merve Hasman tüm kadınları ‘’Doğanın sırrını keşfet!’’meye çağırıyor.

Aslı Tandoğan, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Hande Çilek, Şahika Ercümen, Selma Çilek, Zeynep Mayruk ve Dilara Koçak ile gerçekleştirilen çekimde ünlü isimler, Merve Hasman’nın objektifinin karşısına geçerek doğanın sırrını saçlarında yansıttıkları kareler ortaya çıkardırlar.

10 Eylül’de Komşuköy’de gerçekleşen sergi açılış etkinliğine Aslı Tandoğan, Elif Boyner, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Şahika Ercümen, Selma Çilek, Zeynep Mayruk, Dilara Koçak, Banu Birkan ve Güliz Onursal gibi ünlü isimler katıldı. Etkinlikte Merve Hasman fotoğraflarını anlatırken, gezgin blogger Ufuk Onur Tapan, Royal Botanic Gardens, Kew ile ilgili tecrübelerini davetlilere aktardı.

Merve Hasman sergi ile ilgili şunları belirtti: ‘‘Benim için vazgeçilmez bir ilham kaynağı. Doğanın sırlarını keşfettikçe hayatımızın her alanı farklı bir anlam kazanıyor. Herbal Essences PURE:renew ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu sergi iletüm kadınları Doğanın sırrını keşfet’meye çağrıyoruz. Ben de doğanın sırrını objektifime yansıtarak, saçlar üzerindeki etkisini vurgulamak istedim. Fotoğraf çekimleri sırasında Herbal Essences PURE:renew serisinden ürünleri kullanarak doğal ve özgün saçlar yakalama fırsatım oldu.”

Royal Botanic Gardens, Kew ile ilgili deneyimlerini ve gözlemlerini paylaşan Ufuk Onur Tapan; ‘’Londra’da bulunan ve dünyanın en zengin botanik koleksiyonlarının yer aldığı Royal Botanic Gardens,Kew’ü ilk kez ziyaret ettiğimde gözlerime inanamadım. Barındırdığı eşsiz botanik çeşitleri ile inanılmaz bir güzellik sunuyor. Hayatlarımızın bu botanik çeşitliliğine bağlı olduğuna inanan Royal Botanic Gardens, Kew bilim insanları her gün 115’ten fazla ülkede çalışarak bitkileri inceliyor ve botanik bilimi üzerinde gerçek bir otorite olarak kabul ediliyor. Kew 8,5 milyon bitki çeşidi içeren eşsiz koleksiyonu ile dünyanın en çeşitli bitki envanterine sahip.’’ diye belirtti.

%90 doğal köken içeren, parafin, gluten ve renklendirici bulunmayan Herbal Essences PURE:renew, Fas Argan Yağı, Hindistan Cevizi Sütü, Altın Moringa Yağı, Çarkıfelek Çiçeği ve Pirinç Sütü, Beyaz Çilek ve Tatlı Nane olmak üzere beş farklı çeşidiyle dikkat çekiyor.

Herbal Essences PURE:renew Fas Argan Yağı serisi, canlı turunçgil, egzotik baharat ve kalıcı kremalı vanilya aroması ile saçların onarımına yardımcı oluyor. Ayrıca saçların gördüğü zararı azaltıp daha ipeksi bir görünüm sağlıyor.

Beyaz çiçek buketi, canlandırıcı hindistan cevizi ve vanilya aromasına sahip Herbal Essences PURE: renew Hindistan Cevizi Sütü serisi ipeksi ve yumuşak saçlar için derinlemesine temizlik ve nemlendirme sağlıyor. Saçı güçlendirerek kırık uçlardan ve yıpranmalardan koruyor.

Parlak ve dolgun saçlar için tasarlanan Herbal Essences PURE: renew Altın Moringa Yağı serisi, canlı portakal, beyaz çiçek buketi ve hindistan cevizi suyunun eşsiz kokularına sahip. Saçları arındırırken yıpranmış bölgelerinin onarımına yardımcı olarak saçların daha yumuşak olmasını sağlıyor.

Herbal Essences PURE: renew Çarkıfelek Çiçeği ve Pirinç Sütü serisi, gözle görülür derecede daha sağlıklı saçlar için saçları derinlemesine besliyor ve kırılmalara karşı güçlendiriyor. Saçlar canlı turunçgil, çarkıfelek meyvesi ve kremalı portakal çiçeği kokuları ile ferahlıyor.

Herbal Essences PURE: renew Beyaz Çilek ve Tatlı Nane serisi, taze canlı çilek, taze ve tatlı nane ve narin yasemin sayesinde saçlara yumuşaklık ve temizlik sağlıyor. Saçın doğal yapısını yenilerken derinlemesine arındırıyor.

Herbal Essences PURE: renew Fas Argan Yağı Maskesi kabaran ve işlem görmüş saçlarda nem dengesini sağlayarak elektriklenmenin önüne geçiyor, portakal, beyaz çiçek buketi ve hindistan cevizi suyu kokuları ile baş döndüren bir etki yaratıyor. Maske boyalı saçlar için uygundur ve paraben, gluten, mineral yağları içermez.



Herbal Essences PURE: renew Hindistan Cevizi Sütü Maskesi yıpranmış saçları derinlemesine besleyerek, canlı hindistan cevizi, beyaz çiçek buketi ve vanilya ile yoğun nemlendirme sağlar. Maske boyalı saçlar için uygundur ve paraben, gluten, mineral yağları içermez.

Royal Botanic Gardens Kew, Herbal Essences’ın gönülden bağlı olduğu doğallığı, bilimsel araştırmalarıyla destekliyor. Kew bilim adamları; Herbal Essences PURE:renew serisinin içerisinde bulunan doğal içerikler saçı tehlikeye atan çevresel faktörlerle savaşmasına yardımcı olduğunu onaylıyor. Yenilenen paketleri ile tüketicilerin karşısına çıkan Herbal Essences PURE:renew, Kew tarafından alınan onay ile ürünlerinin içeriğindeki doğal bileşenleri gururla vurguladı.