Doğru jean nasıl seçilir?

Her sezonun ve her yılın vazgeçilmez parçası olan jeanleri seçmek o kadar kolay olmayabiliyor. Jeanlar gardıroplarımızın kurtarıcı parçaları. Birçok farklı kombinde kullanabileceğimiz “o mükemmel jean’i” bulmak için izlemeniz gereken yöntemler...

Jean seçerken en önem vermeniz gereken nokta vücudunuzu tanımaktan geçiyor. Vücut tipinizi analiz ettikten sonra siluetinizi en güzel gösterecek modelleri saptamaya çalışın.

1. Koyu renkli jeanlere şans verin

Koyu renk jeanler ile zamansız şıklık yakalayabilirsiniz. Koyu renkli jeanler hem kombinlemesi en kolay hem de her sezon kullanabileceğiniz anahtar parçalardan biri.

2. Yeni modellere şans verin

Unutmayın ki istediğiniz jeani denemeden bulamazsınız. Size hiç yakışmayacağını düşündüğünüz modellere bile bu noktada şans verin. İstediğiniz renk ve tonda jeani belirledikten sonra modelleri denemeye başlayın.

3. Yüksek belli jean

Yüksek belli jean uzun dönemde kullanmak için en kolay parçalardan biridir. Oldukça rahat olan yüksek belli jeanler kusurlarınızı kapatarak bacak boyunuzu uzun gösterecek.

4. Paça boyu

Paça boyunuzu kendinize göre ayarlatın. Kullanacağınız ayakkabının topuk boyuna ya da jeanlerin paça genişliğine göre paça boylarınızı ayarlatın.

5. Uygun kumaşı belirleyin

İçerisinde en rahat ve şık hissedeceğiniz kumaşı bulmak bu noktada çok önemli. Likralı kumaşlar size sonsuz rahatlık sağlarken, sert denim kumaşlar sizi daha cool bir görünüme kavuşturacak.