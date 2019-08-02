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02.08.2019 - 12:37

Doğum sonrası bu sorunlardan kurtulmak oldukça kolay!

Kadınlar tarafından en sık tercih edilen hem psikolojik alanda hem de cinsel alanda kendilerini rahat ve mutlu hissetmelerine yardımcı olan genital estetik nedir? Kimler yaptırabilir? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, genital estetik konusunu tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Doğum sonrası bu sorunlardan kurtulmak oldukça kolay!

Günümüz kadını artık sadece kendini sosyal ya da eğitimsel alanda değil fiziksel olarak da yenileyen ve geliştiren kadın olarak tanımlanmaktadır. Özellikle son yıllarda kadınlarda estetik operasyon talepleri gittikçe artmakta olup meme, burun ya da yağ aldırma en çok güncel ve göz önünde olan estetik operasyonlardır. Ancak yenilenen kadın imajı ile birlikte genital estetikte herkesin merak ettiği ve taleplerin artığı bir alandır.

Her yaş grubunda ortaya çıkan genital problemler hastaların utanma, yetersiz hissetme, muayene olamama, paylaşamama, yeterli bilgiye sahip olmama ve bir çözümü olacağını düşünememesi yüzünden çok fazla gündeme gelmiş bir konu değildir.

Günümüz modern kadını güzelliğine, bakımına ve cinsel hayatına son derece önem vermekte, rahatlıkla estetik cerrahi ameliyatlara başvurmaktadır. Buna paralel olarak genital estetik ameliyatlarında da artış görülmektedir. Bilinmesi gereken vajinada oluşan ya da doğuştan var olan şekil bozuklukları, sarkma, dudak yapısında bozulma, genişleme gibi deformasyonlar tedavisi mümkün olan problemlerdir.

Vajinal genişlik hissi, buna bağlı eşini mutlu edemediği düşüncesi veya dış genital organların asimetri, sarkıklık gibi şekil olarak rahatsız edici olması kadını mutsuz ve huzursuz etmektedir. İkili ilişkilerde bozulma ve kadınlarda cinsel anlamda psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir. Cinsel hayatta yaşanan problemlerin çiftlerin ilişkisine büyük oranda yansıdığı evlilikleri bitme noktasına getirdiği bilinen bir gerçektir.

Bu sebeple doktora başvurmaktan çekinmeyin! Eğer cinsel hayatınızda performansınızın eskisi gibi olmadığını ve bunun sebebinin vajinal bolluk, sarkıklık ya da genital dış görüntüye bağlı özgüvensizlik olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir kadın doğum hekimine başvurunuz.

Peki, genital estetik hakkında neler bilmeliyiz?

Genital estetik ameliyatları evli, bekar, doğum yapmış ya da yapmamış, bakire olan veya olmayan tüm kadınlarda güvenle yapılan ameliyatlardır. Organların tam olgunlaşması ve gelişimin tamamlanmış olması açısından hastanın 20 yaşını geçmiş olması gerekir. Dudak ile ilgili düzeltme ameliyatlarının bakirelere yapılmasında sakınca yoktur, kızlık zarı zarar görmez. Genellikle genç kızlarda dudaklarda asimetri sorunu ile sık karşılaşırız ki çok kısa bir ameliyat ile düzeltilebilecek bir problemdir.

Doğum yapmış ya da yapmamış hastalarda cinsel haz problemi var ise vajinaları değerlendirilip daraltma ameliyatı yapılarak cinsel haz artırılabilir. Vajina daraltıcı ameliyatlardan sonra normal doğum önerilmez ve mutlaka sezaryen tavsiye edilir. Genital estetik operasyonlarında kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığı için dikiş aldırmak gerekmez. Ameliyat sonrası bu dikişler eridiği için iz kalmaz ve kimse ameliyat olduğunuzu da anlamaz. Yara iyileşmesi 4 - 6 hafta arasında olacağından hiçbir iz kalmaması ve ameliyat olduğunuzun anlaşılmaması için evlenmeden 2 ay önce genital estetik ameliyatı yaptırmanız önerilir. Yara iyileşmeniz tamamlanana kadar cinsel ilişki kısıtlanır. Bu da yaklaşık 40 gün kadardır.

Genital estetik yaptıran kadınları özgüvenleri ve cinsel ilişkide rahatlıkları artmakta bu da cinsel hazzı arttırmakta ve buna paralel olarak daha kolay orgazm olmalarını sağlamaktadır. İkili ilişkilerde güveni artan kadına farklı bir kimlik kazandırmaktadır.

Doğum sırasında yapılan oluşan yırtıklar ve bunların kötü iyileşmesi, fazla atılan dikişler, ileri yaşla beraber vajen yapısının ve dokusunun değişmesi, iri bebek doğurmak, mastürbasyon sıklığı ve yanlış yapılan tatmin yöntemleri, cinsel birleşme sıklığı, doğumsal olarak vajinada olan şekil bozuklukları gibi problemleriniz var ise genital estetik operasyonları açısından tecrübeli bir doktora başvurmanızı öneririz.

 

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