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16.11.2019 - 11:42 |

Doktorun şarkıları kanserlilere derman olacak

Caddebostan Kültür Merkezi geçtiğimiz günlerde ilginç bir konsere ev sahipliği yaptı. Anadolu Yakası Lions derneklerinin düzenlediği Doktor Ferhat Göçer konserinin geliri, kanser hastası çocuklarımız için kullanılacak.

Doktorun şarkıları kanserlilere derman olacak

 Dünyada her yıl 3500 çocuğa kanser tanısı konuluyor ve nükslerle birlikte bu rakam 5000’e ulaşıyor.

Ne yazık ki bu yüksek oranlara ulaşmanın temel nedenlerinden biri kanser tanısının geç konması.

Bu bağlamda farkındalık ve hizmet amacı yaratmak üzere Anadolu Yakası Lions Federasyonu üyeleri Doktor Nur Topçu koordinatörlüğünde “Bitmeden Fark Et” adlı bir kampanya başlattı.

Bu yolda yapılan ilk eylem bir kampanya şarkısı yapmak oldu. Eserin söz ve müziğini Opera Sanatçısı Özlem Abacı yaptı, Sevgi Çiçekleri Çocuk Korosu seslendirdi.

118Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Kanserle Mücadele Koordinatörlüğü’nün yaptığı bir başka önemli organizasyon da Caddebostan Kültür Merkezi CKM’de düzenlenen Doktor Ferhat Göçer konseri oldu.

Sanatçının hiçbir bedel almadan verdiği konsere gelen dinleyiciler hem mükemmel bir gece yaşadı, hem de önemli bir yardıma katkı sağladı.

Gecenin tüm geliri Okmeydanı Araştırma Hastanesi Pediatri Onkoloji Servisi’nin mikroskop ve diğer eksiklerini karşılamak için harcanacak.

Kampanya şarkısının sözleri şöyle:

SEVGİ BİTMEDEN
UMUTLAR BİTMEDEN
HAYALLER BİTMEDEN
VE EN ÖNEMLİSİ YAŞAM BİTMEDEN FARK ET

 

 

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