Dolunay karışıklığı

Bugün ne yapılabilir? Bugün sabah saatlerinde İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylarda önemli bir karar aşamasına ve muhasebe yapmaya doğru gideriz. Acaba kendimizi yeteri kadar anlatabiliyor ve anlaşılabiliyor muyuz ? Ancak bugün kafamızı karıştıran ya da bizi yanlış değerlendirmelere götürebilecek durumlar da olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün gündeme gelecek görüşmeler ve uzlaşı gerektiren konularda dağınıklık ya da ihmallerin neden olabileceği sıkıntılara dikkat edelim. Saat 8:12’den itibaren boşluğa giren Ay verilen sözlerin hemen yerine gelmesinin pek kolay olamayabileceğini de gösterebilir. Verilen sözlerden çok eylemlere bakmak daha yerinde olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Geyik Yaratıcı bir gündeyiz. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.