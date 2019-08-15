Dolunay var

Bugün ne yapılabilir? Bugün öğle saatlerinde Saka burcunda dolunay gerçekleşiyor. Dolunay zamanlarında duygusal açıdan çok daha yüklü ve biraz gergin olabiliriz. Saka burcunda dolunay özellikle gelecekle ilgili beklenti ve ümitlerimizde yeni bir anlayışa varabileceğimizi anlatmakta. Özellikle aşkta ve karşımızdakinden beklentilerde daha hassas bir durum içinde olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bu dolunay aynı zamanda ilişkilerimize hareket ve heyecan da getiriyor. Sosyal alanda, gruplar içinde daha yenilikçi ve farklı olabileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda biraz daha esnek olmaya gayret edelim. Yakın beraberliklerde kişilik çatışmalarına dikkat etmeliyiz. Beklentilerimiz aşırı yüksek olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Tavşan Yeni bir döngü başlamakta. Son derece hareketli, bereketli bir gündeyiz. Eldeki işleri tamamlayalım. Tavşan birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. Arkadaşlıklar geliştirmek, sosyalleşmek için uygun bir gündeyiz.