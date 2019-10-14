Dolunayın etkileri

Bugün ne yapılabilir? Koç burcundaki dolunay zorlama, mücadele ve yüksek enerji getiriyor. Dolunaylar sonuçlanma zamanlarıdır ve bugünlerde Pluton’un öne çıktığı koşullarda bizi test eden, gücümüzü sınayan durumlarla karşı karşıyayız. Ektiklerimizi biçebiliriz. Kimi zaman fazla tepkisel ve dramatik davranarak kurallara karşı da gelebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Saat 19:23’e kadar huzursuz enerjiler, bizi geren ya da bir şekilde cesaret göstermemizi gerektiren olaylar içindeyiz. Araştırmalar, yeni bilgiler düşüncelerimize şekil verebilir. Düşüncelerimizi kontrol altına alabiliriz. Akşam saatlerinde hayatın olumlu ve destekleyici taraflarına daha çok zaman ayırabileceğiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/ Tavşan Bugün çok hareketli ve meraklı olabiliriz. Zihinsel enerjimizi daha verimli kullanmaya ve eldeki işleri tamamlamaya bakalım. Aynı anda birden çok şey yapabiliriz.