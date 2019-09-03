En çok hazırlığı yapılan besinlerden biri olan domatesi, kış sofralarınızdan da eksik etmeyin. Kışlık domates konservelerini hazırlarken, domates turşusu da hazırlamaya ne dersiniz? Çok lezzetli olan ve her yemeğin yanına yakışacak domates turşusunu evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, domates turşusu nasıl yapılır? İşte domates turşusu tarifi...

Malzemeler:

-5 kg domates

-2 baş sarımsak

-Bir avuç cin biberi

-1 litre sirke

-2 litre kadar su

-1 su bardağına yakın salamura tuz

-1 tatlı kaşığı limon tuzu

Domates turşusu nasıl yapılır?

-Domatesleri iyice yıkadıktan sonra çatal yardımıyla birkaç yerinden delin.

-Turşu kavanozlarına yerleştirin. Daha sonra sarımsakları soyun ve biberlerin de acısının

çıkması için uçlarını kesin.

-Biber ve sarımsakları domateslerin üzerine ekleyin.

-Son işlem olarak sirkenin içerisine salamura ve limon tuzunu ekleyin, karıştırarak

eritin.

-Karışımı domateslerin üzerine dökün ve kalan kısmını su ile doldurun.

-Turşu kavanozunu sıkıca kapatın ve 3-4 hafta sonra turşunuz hazır olacaktır.

Püf noktaları:

-Domates turşunuzun tam lezzetinde olması için domateslerinizi çatal yardımı ile bir kaç yerinden mutlaka delmelisiniz.

-Kullandığınız tuzun kalın tuz olması gerekmektedir. Eğer ince tuz kullanırsanız turşunuz çok çabuk eriyecektir.

-Turşunuzu yatıktan sonra ağzını açmadan 3-4 hafta kadar bekletmelisiniz. Saklayacağınız ortamın serin ve kuru bir ortam olması gerekmektedir.

Afiyet olsun.