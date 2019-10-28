Değerli Okurlarım

Vücudumuzun en kalın ve en uzun siniri olan siyatik siniri, sıkışması halinde dayanılmaz ağrılara neden olmaktadır. Bu hafta siyatik ağrısına çare olabilecek doğal tedavi yöntemlerine değineceğiz.

Siyatik sinir beldeki sinirlerin birleşerek oluşturduğu el parmağınız kadar kalınlıkta ve vücudumuzun en uzun siniridir. Siyatik siniri oluşturan liflerden birinin herhangi bir sebeple sıkışması durumunda belden ayak tabanı ve parmaklara kadar yayılan bölgede gelişen ağrı siyatik ağrısı olarak tanımlanır.

Siyatik ağrısı tedavilere oldukça dirençli ve can sıkıcı bir ağrı türüdür. Klasik ağrı kesicilerin fayda sağlamadığı bu rahatsızlıkta hasta ağrısı nedeniyle güçlü ağrı kesicilere yönelir ancak bu durum sıklıkla faydadan çok zarara neden olur.

Diğer Ağrılarla Karıştırmayın!

Yaşayanlar tarafından dirençli ve amansız olarak tanımlanan siyatik ağrısının genellikle;

• Bacak arkasında yoğunlaşan, üst kalçadan ayağa doğru yayılan

• Diz dış yanından ayak bileğine doğru yayılan

• Kalça arkasında ve ortada yoğunlaşan, şekilde görülür.

Siyatik ağrısını şiddetlendirebilen hareketler;

• Omurgayı sıkıştıran veya kısaltan hareketler

• Uzun süre kambur pozisyonda oturmak

• Uzun süre oturmak

• Uzun süreli veya vücudu zorlayacak şekilde eğilmek, şeklinde sıralanabilir.

Siyatik Ağrısı Kimlerde Görülür?

Siyatik ağrısı tüm bel ağrılarının yaklaşık %5 ila %10'unu oluşturur. Bu yüzdeler, kişisel ve mesleki etmenlere bağlı olarak her bireye göre değişir. Söz konusu etmenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

• Yaşlanma

• Ortalamanın Üzerinde Boy Uzunluğu

• Stres

• Obezite veya fazla kilo

• Uzun Süre Oturma

• Sigara Kullanma

• Uzun Süre Titreşim-Sallanma Hareketine Maruz Kalınan İş veya Etkinlikler (örneğin, kamyon sürücüleri)

Yukarıdaki etmenler, siyatik ağrısına neden olan ve iyileşmeyi zorlaştıran etmenler arasındadır.

Tedavisi Mümkün

Kişiyi güçten düşürecek kadar ciddi ağrılara sebep olan siyatik ağrısı yeni tedavi yöntemleri ile kontrol edilebilir. Günümüzde, güvenli, etkili, minimal girişimsel ve ciddi kronik siyatik ağrısı vakalarını cerrahi veya hastane yatışı olmaksızın iyileştiren ileri rejeneratif tıp teknikleri bulunmaktadır.

Siyatik Tedavisinde İlaçsız Yöntemler

Siyatik ağrısı genelde tekrarlar niteliktedir. Çoğu hasta güçlü (ve genellikle bağımlılık yapan) ağrı kesici ilaçlara yönelir. Bir kısım hastanın da opere olması gerekebilir. Bununla birlikte, birçok bilimsel çalışma, siyatik ağrısının giderilmesinde etkili olan güvenli tedavilerin olduğunu göstermektedir.

Bu yöntemler:

• Karyopraktik-Manuel Tedavi

• Akupunktur ve Masaj Tedavisi

• Yoga ve Esneme

• Egzersiz

• Isı Bantları

• Enflamasyonun Giderilmesi

• SVF ve PRP enjeksiyonları, şeklinde sıralanabilir.

Yukarıdaki terapi yöntemlerinin hepsi uzun bir süredir siyatik ağrısı için güvenli, etkili, alternatif tedaviler olarak belirlenmiştir.

Kayropraktik, akupunktur, yoga, masaj ve enjeksiyon yoluyla yapılan girişimsel tedavilerle ilgili olumsuz herhangi bir yan etki bulunmamaktadır. Bu yöntemlerin aşağıda sıralanan etmenler de dahil olmak üzere sağlık için oldukça faydası vardır:

• Düşük stres seviyesi

• Hareket aralığında gelişme

• Tekrarlayan yaralanmalara veya yeni yaralanmalara karşı savunma oluşturma

• Bağışıklık sistemini güçlendirme

Siyatik tedavisinde rejeneratif tıp büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu tedavi, daha hızlı iyileşme ve rehabilitasyon için daha az zaman harcanmasını sağlar.

Sağlıklı Günler Dilerim

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar

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