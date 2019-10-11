Kişinin stres düzeyini bir anda yükselten, kişinin korkmasına, panik yaşamasına ve kaygılanmasına neden olan olaylar 'travma' olarak tanımlanır. Deprem de insanlar için travmaya neden olan bir doğa olayıdır.

Özellikle depremi yaşayan, depremin sonuçlarını birebir gözlemleyen ya da depremde yakınları zarar gören bir insan için bu travmanın atlatılması çok daha zordur. Son aylarda ülkemizde yaşanan depremlerin artması, beklenen Büyük İstanbul Depremi ile ilgili herkesin fikir beyan etmesi ve İstanbul’da yer alan fay hatlarında yaşanan depremler bu bölgede daha önce depremi yaşayan kişilerin travmalarını gün yüzüne çıkardı. Peki deprem korkusu ile nasıl baş ederiz? Yıllar boyunca bu korku ile yaşamak zorunda mıyız?

Gerçeklerle Yüzleşin

Deprem yaşadığımız dünyanın bir gerçeği ve maalesef sonuçları herkes için üzücü olabilen bir doğal afet. Deprem korkusu ile baş etmek için ne olursa olsun bu gerçekle yüzleşmek çok önemli. Gerçekle yüzleşirken konuşmaktan, paylaşmaktan ve itiraf etmekten çekinmemek gerekir.

Bu tür travmalar yaşayan ve korkusu olan insanlar çevrelerindeki insanların da endişelenmemesi için içe kapanma eğiliminde olabilirler. Oysa paylaşmak her zaman sorunu atlatmanın en güzel yoludur. Türkiye’deki deprem gerçeği ile yüzleşirken bu konudaki hislerinizi paylaşmanız daha rahat ve sakin hissetmenize yardımcı olacaktır.

Önlem Alın

Korktuğumuz her ne ise ona karşı önlem almamız insan olarak atmamız gereken en doğru adım olacaktır. Depreme karşı nasıl önlem alacağınızı bilemiyor olmanız doğal, çünkü gerçekten önlenebilir bir afet olmadığı tüm bilim adamları tarafından kabul ediliyor. Ancak bilinçli olmak, hazırlık yapmak ve bir deprem planına sahip olmak kendinizi daima daha rahat hissetmenizi sağlar. Bu sayede korkularınızın üzerine gidebilirsiniz.

Deprem çantası hazırlamak, oturduğunuz binanın deprem dayanıklılığına ilişkin raporlarını incelemek ve gerekirse yeni bir inceleme yaptırmak, deprem anında ne yapacağınıza dair eğitimli olmak, ilk yardım eğitimi almak ve sevdiklerinize olası bir depremde ulaşabileceğiniz bir telefon sistemi kurmak kendinizi çok daha rahat hissetmenizi sağlarken, aynı zamanda korkularınız karşısında da güçlü bir şekilde durmanıza yardımcı olur.

Kendinize Dikkat Edin

Hayatınızı depremden korkarak yaşayamayacağınızı kabul edin. Aktivitelerinizi ve rutininizi değiştirmeyin. Sosyal hayatınızı geri plana atmayın. Sağlıklı beslenmeye ve yaşamaya dikkat edin.

Anksiyetenin artmasına neden olacak durumlar yaşamamaya özen gösterin. Uykusuz kalmak, düzensiz beslenmek, yorgun olmak anksiyetenin artmasına neden olacağı için kendinize verdiğiniz değerin farkında olun.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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