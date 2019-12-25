Hamilelik kadınların hayatlarında en mutlu olması gereken dönemlerden birisidir ancak birçok kadın bu dönemde kafa karışıklığı, stres, korku ve hatta depresyon yaşar. Dünyada hamilelik döneminde kadınların yaklaşık olarak %14 ile %23’ü depresyona girer.

Dünya üzerinde her 4 kadından 1 tanesi hayatının bir döneminde depresyonu tecrübe etmektedir. Ancak hamilelik döneminde hormonların değişimi sonrası meydana gelen fiziksel ve duygusal değişikliklerden dolayı depresyon teşhisini koymak zorlaşır.

Birçok anne adayı depresyon yaşasa bile bunu fark edemez. Ancak depresyon hem anne hem de bebek için tehlikelidir. Depresyon tedavi edilebilir ya da yönetilebilir bir sorun olsa da bunun için profesyonel bir uzmandan yardım almak gerekir.

Hamilelikte Depresyon Nedir?

Antepertum depresyon olarak da bilinen hamilelikte depresyon, klinik depresyon gibi bir duygu bozukluğudur. Duygu bozuklukları beynin kimyasında değişikliklere neden olan bir rahatsızlıktır. Hamilelikte meydana gelen hormonal değişiklikler direkt olarak depresyon ya da anksiyete ile ilişkilidir.

Sürekli olarak mutsuz hissetme, konsantre olmakta zorluk, çok az ya da çok fazla uyumak, normalde eğlenilen aktivitelerden zevk almama, aşırı kaygılanma, yeme alışkanlıklarında değişiklik, ölmeyi, intiharı düşünme ya da umutsuz hissetme depresyonun en sık karşılaşılan belirtileridir.

Hamilelik süresince ilişkilerde meydana gelen problemler, kısırlık tedavileri, daha önceki hamileliğin düşükle sonuçlanması, stresli ortamlar, hamilelikte çeşitli komplikasyonların meydana gelmesi depresyonu tetiklemektedir ve duygu değişikliklerine neden olur.

Depresyon Tedavisi

Depresyonda ilaç ve psikoterapi en etkili tedavi yöntemidir. Her ne kadar hamilelikte ilaç kullanımı çeşitli risklere neden olsa da tedavi edilmemiş depresyonunda ciddi sonuçları olabilir. Hamilelik süresince depresyon tedavisi için genellikle tercih edilen tedavi yöntemi psikoterapidir.

Bireylerarası psikoterapi ya da bilişsel davranış terapisi anne adayları için yararlıdır. Depresyona neden olan durumların belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması gerekir. Ayrıca benzer rahatsıza sahip olan anne adayları ile yapılan grup terapileri de yardımcı olur.

Doğumdan sonra depresyon ortadan kalkmaz ve iyileşmeden önce daha da kötüleşir. Bu nedenle hamilelikte depresyon ortaya çıktığında anne adaylarının vakit kaybetmeden ve doğumu beklemeden bir uzmana danışması gerekir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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