İlişki yaşamak yerine ilişkiye başlamak daha heyecanlı geliyorsa yaşadığınız durumda bir sorun olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz.

İlişkilerde heyecanın, anlayışın ve uyumun zamanla azaldığı ne yazık ki pek çok insanın kaçınamadığı bir son. Oysa bakış açısını biraz genişleterek bu sonun gerçek anlamda ilişkiyi sonlandırmak olmadığını görmek, yeni bir evreye geçiş olabileceğini düşünmek gerekir. İlişki botoxunun çıkışı da tam olarak bu noktada başlar.

Bedeniniz Kadar Ruhunuzu da Gençleştirin

Botoks çok uzun zamandır yaygın bir şekilde tercih edilen ameliyatsız estetik teknikleri arasında yer alır. Botoks uygulamasını yüz, saç, ter bezleri, çene kasları ve hatta mide gibi farklı alanlarda tercih ederken ruhunuz için de kendi botoksunuzu yapabilirsiniz.

İnsan ruhunun gelişmesi, güçlenmesi ve içerisinde bulunduğu ilişkiyle birlikte büyüyebilmesi için bir aynaya ihtiyacı vardır. Uzun soluklu ilişkilerde insanların birbirlerine benzemesi ya da birbirlerini sürekli olarak değiştirme çabalarıyla birlikte değişimden memnun olmamaları temel bir sorun olarak görülür.

Bu noktada kişinin bakış açısını bireysel olarak değiştirebilmesi, sürekli olarak sorun olarak algıladığı durumlara karşı bakış açısına botoks uygulaması yani bu bakış açısını bir süre göz ardı etmesi oldukça etkili bir yöntem olabilir.

Tekrar Eden Sorunlarla Başlayın

İlişki botoksuna mümkün mertebede sıkça tekrar eden ya da gündemden düşmeyen sorunlarla başlamak tavsiye edilir. Bunu bir örnekle açıklamamız gerekirse eşinizin dağınıklığından yılların verdiği yorgunlukla birlikte çok fazla şikayet etmeye başladığınızı düşünelim.

Eşinizin yarattığı dağınıklığa karşı geliştirdiğiniz bakış açınız sürekli olarak toplamak zorunda kalmanız ve bu nedenle ek olarak yorulmanız, zaman kaybetmeniz ve kendi hayatınızdan çalmanız gibi her adımda biraz daha yoğunlaşan duygulularla değişir.

Bakış Açınızı Bir Kenara Bırakın

Bir an durup bu duyguları ve bakış açınızı bir kenara bırakın. Sadece hayatınızdan, hobilerinizden ve enerjinizden kalan zamanınızda söz konusu dağınıklık için adım atın ya da eşinizden adım atmasını rica edin. Bu size kendinizi ve karşınızdakini suçlamaktan alıkoyarken bir noktadan sonra ertelediğiniz her konuda eşinizin dağınıklığını bahane etme fırsatını kaybetmenizi sağlar.

Kalıplaşmış şikayetlerden uzaklaşıp bakış açınızı değiştirerek ya da bir süre görmezden gelerek hayatınızda konforlu bir değişim elde edebilirsiniz. Eşiniz sizi dinlemiyor, anlamıyor olabilir ama bunun çözümü sürekli olarak yargılayan veya şikayet eden bir bakış açısı sergilemek değildir. Bunun yerine bakış açınıza botoks uygulayarak duruşunuzu değiştirmek çok daha fazla işinize yarar.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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