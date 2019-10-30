İlişkiler her ne kadar büyük bir tutku ile başlasa da bir süre sonra çiftler birbirlerinin kusurlarını görmeye başlar. Özellikle iletişim eksikliğinin olduğu durumlarda bu süre çok daha kısa sürer.

Bu iletişimsizlik, kişilerin nasıl iletişime geçmeyi bilmemelerinden dolayı yanlış bir şekilde konuşmaktan ya da iletişime geçmek istememelerinden kaynaklanır. İletişimde yapılan en büyük hatalar, eleştiride bulunmak, savunmaya geçmek, duvar örmek ve karşındakini aşağılamaktır. Çiftlerin bu tutumları birbirlerine yöneltmesi önemli bir problem olduğunu gösterir.

Bu tutumların yer aldığı her ilişki bitmek zorunda değildir. Kişilerin gerekirse kendilerini bilinçlendirmesi gerekirse de profesyonel bir yardım alması ilişkilerin kurtarılmasını sağlar. Ancak bu tutumların kronikleştiği ve kişilerin kendi içlerine kapandıkları durumlarda yardım almaları da daha zor hale gelir.

Yalan Söylemek

İlişkilere zarar veren bir diğer şey de çiftlerin birbirlerine yalan söylemesidir. Yalan ile beraber kişilerin birbirlerine olan güveni de ortadan kalkar. Yalanın anlık bir davranış olarak kabul edilmemesi gerekir. Çünkü bu bilinçaltında yapılan bir davranıştır ve sürekli hale gelmeye yatkındır. Sürekli olarak yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş olan kişiler oto kontrolünü yitirmiş kişilerdir ancak bunu kabul etmekte zorlanırlar.

Yalan söylemeden kurtulmanın ilk adımı birçok durumda olduğu gibi bunu kabul etmektir. Yalanın ortadan kaldırılmasındaki noktada yalana karşı verilen tepkiden de uzak durulması gerekir. Çünkü yalan söyleme endişe ve korku duygusuyla ortaya çıkar ve bu süreçte yalana verilen tepkinin herhangi bir sebepten sonra tekrarlanması sürecin başarısız olmasına neden olur.

Aldatmak

Aldatma bir ilişkide yapılabilecek en büyük hataların başında gelir. Ayrıca ilişkilerin bitmesine neden olan en büyük nedendir. Aldatma aslında özünde sadece bir davranıştır ancak bu davranışta çiftler arasındaki ilişki yerine sadece altadan kişiye odaklanmak büyük bir yanlıştır.

Aldatmanın ihanet olarak görülmesi problemin daha da kötüleşmesine sebebiyet verir. Ancak aldatmak genel kanıda olduğu gibi aldatılan kişinin problemi kendisinde aramasına neden olsa da aslında bu durum aldatan kişi ile alakalıdır. Bu nedenle aldatmanın tedavi edilmesi ve iyileşmesi de son derece zor olur ve aldatmanın yaşandığı ilişkilerin büyük bir çoğunluğu ayrılıkla biter.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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