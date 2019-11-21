Evlisiniz ve arkanıza bakıp nasıl bir evliliğinizin olduğunu düşünün. İşinizi kolaylaştırıp size şöyle bir soru soralım; eşinizle ne kadar uyumlusunuz? Evlilikte uyum olmazsa sizin, eşinizin hatta çocuklarınızın psikolojik ve fizyolojik sağlıkları olumsuz yönde etkilenebilir.

Evlilik uyumu ve evlilik doyumu birbirini destekleyen kavramlardır

Evlilikteki uyum beraberinde mutluluğu ve evlilik doyumunu da getirir. Evlilik ilişkisini yaşarken, evlilik uyumu, evlilik doyumu, evliliğe ait uyumu artıran bir faktör olmadığı sürece mutlu bir insan olabilmekten bahsetmek oldukça zordur. Evlilik uyumu ve evlilik doyumu benzer kavramlardır ve bu iki kavram sürekli birbirini destekler. Yani doyumun olduğu yerde uyum, uyumun olduğu yerde doyum vardır.

Her çift, ilişkisinde sorun yaşar

Her çift, ilişkisinde sorun yaşar. Eğer çiftler bu sorunları aralarında konuşabiliyor, iki taraf da duyulduğunu hissediyorsa, kendi fikirlerini yargılanmadan ortaya koyabiliyor ve ortak bir çözüm yolu bulabiliyorsa, terapiye ihtiyaç duymadan birlikteliklerini koruyabilirler.

Ancak, farklı yollar denemelerine rağmen, eşlerden en az biri duygularını açmak konusunda eşine güvenmiyorsa, sorunlar konuşulduğunda kendini daha yalnız ve çaresiz hissediyorsa, bağırma, aşağılama ve şiddet varsa, aldatma yaşanmasına rağmen bu konu konuşulamıyorsa, ilişki her geçen gün daha çatışmalı ya da daha uzak bir hal alıyorsa, bir çift terapistine ihtiyaç vardır.

Çift terapisi, her iki eşe de eşit mesafede duran, ikisinin de ihtiyaçlarını ve zorluklarını görebilen bir terapist tarafından, sorunların ve çözüm yollarının konuşulabileceği güvenli bir ortam sağlar. Bireylerin diğer insanlarla kurduğu ilişkiler, ruh sağlığı ve duygusal doyumunuz açısından çok önemli. Bu durum yakın ilişkiler olduğunda daha önemli bir durum haline gelir. Eşinizle yaşadığınız sorunlar sizin diğer insanlarla ilgili olan ilişkilerinizi etkiler.

Aşamayacağınızı düşünüyorsanız...

Desteğe ihtiyacınız olmadığı sağlıklı birliktelikler en önemli temennimiz olsa da, Eğer aranızda bir sorun var ve aşamayacağınızı düşünüyorsanız, yeni bir ayrılıktan çıkmış ve önceki iliskinizde çok fazla fedakarlık yaptığınızdan dolayı uyum, öfke, bitirilmemiş duygu ve düşünceler için destek almak öncelikle kendi ruh sağlığınız açısından önemli.

Çift terapilerinde ki amaç problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilmesini sağlar.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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