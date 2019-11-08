İnsanın gündelik hayatta yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de kendilerini sık sık başkalarıyla kıyaslamasıdır. Bu davranış birçok kişi de o kadar alışkanlık haline gelmiştir ki kişiler bunu gün içerisinde bunu fark dahi etmeden gerçekleştirir.

Ancak kişilerin kendisini başkaları ile kıyaslaması nadiren motivasyon artışı sağlar. Günümüzde sosyal medya kullanımının artışı ile özel hayatın daha fazla göz önünde bulunması, bu durumun daha fazla yaşanmasına neden olur.

Düşüncenin bunun üzerine oluşması aynı zamanda kişisel verimliliği de sıfıra indirmektedir. Bunun önüne geçmek için kişinin gün içerisindeki farkındalık süresini arttırması gerekir. Çünkü kendini başkaları kıyaslama genellikle düşüncelere dalındığında ve beynin o esnada otomatik pilotta olduğu dönemde ortaya çıkar.

Karşılaştırma Duygusuyla Başa Çıkma

Kendini başkalarıyla karşılaştırmak beraberinde kıskançlık duygusunu da getirir. Bu gibi durumlarda kişinin öz yeterliliğine vurgu yapması gerekir. Ancak bu alışkanlığı yerleştirmek kısa sürede olmaz.

Bu hissi yaratabilmek için önce kişinin herkesin birbirinden farklı ve eşsiz bir yapısı olduğunu kabul etmesi gerekir. Farklı yapı herkesin de kendine özgü güçlü yanları bulunur. Kişinin bu güçlü yanlarına odaklanmayı öğrenmesi sağlanmalı.

Özellikle yaşça küçük çocuklar bu konuda çok doğru bir örnek oluşturur. Çünkü çocuklar kendilerini oldukları gibi kabul eder. Her ne kadar bu kabul edilme bilinçsizlikten kaynaklansa da büyüklere örnek olabilecek bir durumdur.

İlham Almak

Karşılaştırma sonucu ortaya çıkan kıskançlık duygusu özellikle harekete geçme konusunda başarısız olan kişiler için çöküşün başlangıcı olabilir. Bu gibi durumlarda kişinin kıskançlık duygusuna neden olan öykünmenin ilham için kullanılması tavsiye edilir.

Kişinin değiştirmek istediği yanları üzerinde çalışması gerekir. Bunun yerine kabullenişe gitmek aynı zamanda psikolojik olarak bir soruna işaret eder. Bu durum değiştirilmediği sürece kıskançlık ve mutsuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Kıskançlık getirdiği öfke kişinin kıskançlık duyduğu şeye ya da kişiye değil kendisinedir. Bu durumun kronikleştiği durumlarda ise bir uzmandan yardım almak kaçınılmazdır.

Bu konuda atılacak adımlardan elde edilecek sonuçlar kişinin kendisine saygı duymasıyla başlar. Kıskançlık kaynağını almak ve onu ilham kaynağına dönüştürmek bu saygının ilk adımı olarak kabul edilir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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