Morbid ya da patolojik kıskançlık olarak da bilinen Othello Sendromu çiftlerden birisinin sosyal açıdan kabul edilemeyecek düzeyde sorunlar çıkarmasına neden olan psikolojik bir hastalıktır.

Kıskançlık elbette oldukça insani bir duygudur ve pek çok ilişkide normal karşılanır. Ancak söz konusu kontrol edilemeyen ve sanrılarla ortaya çıkan kıskançlık olduğu zaman durum tamamen farklılaşıyor.

Hem çiftler için hem de kontrol edilemez kıskançlık yaşayan kişi için hayatı çekilmez hale getiren Othello Sendromu, mutlaka tedavi edilmesi ya da kontrol altına alınması gereken psikolojik sorunlar arasında yer alıyor.

Othello Sendromu Nasıl Anlaşılır?

Othello Sendromu her kişide farklı belirtilerle ortaya çıksa da temele bakıldığı zaman aynı davranışla biçimlerini görmek mümkündür.

Patolojik kıskançlık sorunu olan kişiler;

- Sürekli aldatılacaklarından endişe ederler ve davranışlarının bu endişe tarafından şekillendirilmesine izin verirler.

- Kıskançlık sadece karşı cinsle sınırlı kalmaz. Aile bireyleri, arkadaşlar, evcil hayvanlar hatta değer verilen bir eşya bile kıskançlığa neden olabilir.

- Şiddetli reaksiyon veren bu kişiler sözlü şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete de başvurabilir.

- Ayrılma ya da boşanma sonrasında da partnerin tehdit edilmesi olasıdır.

Özellikle son dönemlerde kadına şiddetin artması ile yeniden gündeme gelen Othello Sendromu mutlaka tedavi edilmeli ve kontrol altına alınmalıdır. Kadına şiddet vakaları ile gündeme gelse de bu sendromun erkekler de olduğu kadar kadınlarda da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Othello Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu sendromu yaşayan kişilerin profesyonel destek alması önceliklidir. Bireysel terapinin yanı sıra aile veya çift terapisi de sorunun yıprattığı ilişkilere bir şans vermek açısından önemlidir.

Sendromun tedavisinden yaygın olarak bilişsel davranış terapisi tercih edilir. İlerleyen vakalar da ise ilaç kullanımı tavsiye edilebilir. Tedavide önemli olan kişinin tedaviye ön yargısız yaklaşması ve gerçekten tedavi olmayı istemesidir.

Bu yaklaşımla tedaviye gelen bir kişi sendromun şiddetine bağlı olarak 2 yıla kadar terapi alabilir. Şiddete yönelimi ciddi boyutlara varan hastalarda ise kişinin sürece yaklaşımı ve tedaviye cevap vermesi gibi etmenlerin de göz önünde bulundurulması ile ömür boyu terapi ile sorunun kontrol altında tutulması gündeme gelebilir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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