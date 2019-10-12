Vajinismus Sonra Tekrarlar mı?

En çok gelen sorulardan biri de budur. Tedavi oldum. Daha sonra vajinismusum tekrarlar mı? Uygun bir tedavi yapıldıysa, tedavi içeriği öğrenmeye dönük ise vajinismus yeniden tekrarlamaz. Ama bu şu demek değildir; Kolum kırıldı, siz alçıya aldınız, iyileştirdiniz. Kolum tekrar kırılır mı? İleride farklı bir kaza geçirirsiniz kırılabilir.

Vajinismus tedavisine gidildiğinde terapist/hekim sizin sorununuzu formulüze eder ve o formüle göre tedavinizi yapılandırır. İyileşme bu süreçte gerçekleşir.

Olası tedaviden sonra çok zorlu bir doğum, o bölgeye şiddetli bir travma, sado-maso ilişki, mazaallah bir taciz veya tecavüz ile karşı karşıya kalma durmu gibi farklı nedenlerle vajinismus yeniden oluşabilir.

Bu durumda yeniden terapi almanız gerekebilir.

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