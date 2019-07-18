Vajinismus Tedavisinde Önemli Kriter

Vajinismus tedavisinde en önemli kriter hastanın tedaviyi sahiplenmesidir. Bu ne demektir? Çok uzun yoldan gelir hasta. Tedavinin içeriğini daha önceden öğrenip bilmesine rağmen, geldiğinde içinde bir korku belirir. Farklı bahaneler üretmeye başlar ve tedaviye başlamadan gitmeyi düşünür ya da gider.

Peki tedavi olmak için gelmemiş midir? Bu soruyu sorduğunuzda tedavi olmak için gelmesem, bunca yolu neden kat edeyim der, aslında bu da bir savunmadır. Onca yolu kat edip gelmek tedaviyi sahiplendiği ya da tedavi olmak istediğini göstermez.

Gerçekten tedaviyi sahiplenmek; hekimin ona anlattığı ve tedavinin başından sonuna kadar içinde yer almasını gerektiren süreci kabullenmektir.

Tedavi süreci zaten hasta için oldukça kolaylaştırılmıştır. Yeterk i vajinismus hastası başından sonuna kadar hekiminin gösterdiği yolda yürüsün, gerisi çorap söküğü gibi gelir.

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