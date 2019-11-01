İktidarsızlık Psikolojik midir?

İktidarsızlık ya da sertleşme sorunu; cinsellik esnasında cinsel birleşmeyi sağlayacak veya devam ettirecek kadar peniste sertleşmenin olamaması ya da sertleşmenin olup kaybolmasıdır. Doğal olarak cinsel birleşmede boşalmayla birlikte sertlik ortadan kalkar. Tekrar sertleşmenin oluşması ilk 24 saat içinde meydana gelirse, bu bir sorun olarak değerlendirilmez. Erkekler birçok cinsel sorunu görmezden gelirken sertleşme sorununda dehşete kapılırlar. Gerçekten erkekliklerinin sona erdiğini düşünürler. en çok korkulan cinsel problem olarak değerlendirilir. 40 yaşından sonra sertleşme problemi daha sık görülür. 40-70 yaş arası erkeklerin yarısında iktidarsızlık sorunu görülmektedir.

40 yaş öncesi iktidarsızlık problemlerinin neredeyse tamamı psikolojiktir. 40 yaşından sonra fiziksel problemlerde iktidarsızlığa sebep olur. İktidarsızlığın % 40 sadece fiziksel hastalıklara bağlı, % 20 sadece psikolojik, % 40’ ise hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara bağlı oluşmaktadır.

Fiziksel hastalılardan; tansiyon sorunları, şeker hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, felçler, aşırı alkol tüketimi, aşırı sigara tüketimi ve bazı ilaçlar iktidarsızlık sorununa neden olabilmektedir.

İktidarsızlık sorunu yaşayan erkekler öncelikle üroloji doktoruna başvurmalıdırlar. Eğer fiziksel bir hastalık yok ise durum psikolojik olarak değerlendirilmelidir. Psikolojik olması çabucak geçeceği anlamında değildir. Psikolojik kökenli iktidarsızlık durumunda kişi, cinsel terapi konusunda deneyimli bir psikiyatrist ya da deneyimli bir psikoloğa başvurulmalıdır. Psikolojik nedenlerin arasında en sık görüleni endişe bozukluklarıdır. Bunun dışında stresli yaşam, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, eşle problemler, eşini beğenmeme, kişinin eşi dışında başka ilişkilerinin olması, yoğun çalışma temposu, eşin hamileliği, eşin emzirmesi, eşin fazla baskıcı tutumu da önemli nedenler arasındadır. Cinsel terapide öncelikle kişiye cinsellikle ilgili bilgi verilir. Tedavi genelde 8-12 seans sürer ve ilaç kullanılmaz. Çift olarak tedaviye gelinmesi tedavinin başarısını yükseltir. Cinsel terapide yaş sınırı yoktur.

Psikiyatrist/Psikoterapist

Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney

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