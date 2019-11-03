Gerdek Gecesi ve Vajinismus

Kadınlar evlendiklerinde önününe çıkacak sorunlardan biri de “Gerdek gecesinde cinsel ilişki anında sorun yaşar mıyım?”, “İlişkiye giremezsem ne olur?” gibi düşüncelerdir. Eğer gerdek gecesi yapılması gerekenler hakkında endişeli ve kafanızda soru işaretleri varsa sizin için hazırladığımız aşağıdaki tavsiyeleri dikkate almanızı öneririz.

1. Cinsel ilişki ile ilgili abartılı öyküleri unutun!

Gerdek gecesi korkusu kadınlarda çok sık öne çıkan bir durum. Kulaktan dolma cinsel ilişkiyle ilgili yanlış ve hatalı ilişkiye girenlerin tecrübelerini yansıtmasıdır. Jinekolog doktor olarak tavsiyem dünyada milyonlarca kadın çok kolay bir şekilde hiç bir sorun hissetmeden cinsel ilişkiye girebilmektedir. Cinsel ilişki anında ve sonunda hiçbir sorun yaşamazlar ve genelde ilişkiye girdiğimi bile anlamadım demektedir. Bunun da nedeni hatalı ilişkiye girenlerin ve abartılmış ilk gece hikayelerine kısmen de olsa inanması.

2. İlişkiden sonra çok kanama olur mu?

Kızlık zarı kanamam durmazsa veya zarım yırtılınca ağrı olur mu gibi sorular sizi endişelendirir. Kızlık zarının yapısı elastikdir. Ayrıca kızlık zarında damar da yoktur. Difüzyon yolu ile beslendiği içinde yapısı ile ilgili olarak kanama olmayabilir eğer olursa da çok az pembemsi birkaç damla olmaktadır. Eğer kızlık zarı esnekse de ilk gece yırtılmaması durumu olabilir. En önemlisi bunu illa ilk gece mutlaka ilişkiye gireceğim diye kendinizi strese sokup hazır olmadan deneyimlediğinizde ilişkiye girmekle bir takım sorunlar yaşayabileceğinizi unutmayın. Stres ve yorgunluk keyfinizi kaçırabilir ve stresli olmanıza neden olabilir. Stresli ve yorgun hissediyorsanız ilk gece ilişkiye girmeyi denemeyip erteleyebilirsiniz. Hem bu durumda ilk gece stresini de yaşamamış olursunuz.

3- Gerdek gecesi hemen gebe kalır mıyım?

Kadınların düşüncelerinden biride hemen hamile kalır mıyımdır. Gerdek gecesinde cinsel birliktelikten önce doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Prezervatif kullanmak ya da doğum kontrol hapları, rahim içi araçlar(spiral vs.)

4- Gerdek gecesinde, ilişki esnasında vajinal nemlilik önemli midir?

İlişkiye girme anında vajinal nemlilik yeterli olmalıdır. Eğer vajinal ıslaklık yeterli değilse cinsel ilişkiye girme anında kadın acı yaşayabilmektedir. Eğer ıslaklık yeterli değilse ve endişeleriniz varsa da kayganlaştırıcı krem kullanabilirsiniz.

5- İlk birliktelik sırasında pozisyon önemli midir?

İlk ilişkiye girme esnasında hangi pozisyonlarda kolay ilişki olur? Gelen sorulardan bir tanesi ve en önemlisi kendinizi hangi pozisyonda rahat hissederseniz o pozisyonda denemenizdir ama ilk denemelerde bacak omuz pozisyonu kadınları tedirgin edebilmekte baskıyı farklı hissedip kendilerini kasmaktadır. Bu nedenle kendinizi rahat hissedeceğiniz pozisyon tavsiye edilir.

6- İlişkiye girmek istememize rağmen birliktelik esnasında başarısız olursam ne yapmalıyım?

Partnerinizle her ilişki denemenizde istemenize rağmen ilişki sırasında kasma, endişe ve kendinizi kitleme ile birlikte eşinizi itiyorsanız ve bu durum devam ettikçe gerek siz gerekse eşiniz olumsuz etkilenir ve geçen süre ilişkinizi yıpratır. Sonuçta cinsel isteksizlik, cinsel soğukluk, acaba iki taraflı olarak eşim benim için doğru insan mı diye sorgulama başlar ve emin olun zaman beraberliklerin zayıflamasına neden olur. Bu nedenle ilk gece korkunuz, gerdek gecesi korkunuzu vajinismus hastalığını taşımak yerine en uygun zamanda vajinismus tedavi merkezlerinden size uygun destek almanız tavsiye edilir.