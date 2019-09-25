Aylardır bugüne hazırlanıyorsunuz, fakat şunu unutmayın: Düğününüz bir sınav değil! Düğün gününde stresli bir gelin olmak yerine o günün keyfini çıkarmak sizin de hakkınız! Bu nedenle de planlı, programlı hareket etmenizi sağlayacak ve yapmanız gerekenleri hatırlamanıza yardımcı olacak düğünden bir gün öncesi için işinizi kolaylaştıracak liste hazırladık. Peki, düğün gününde stres yaşamamak için öncesinde neler yapılmalı?

Düğün gününden bir gün önce mutlaka bunları yapın!

Düğün günü stresten midede şişkinlik oluşmaması için...

1 gün öncesinde mutlaka maydanoz suyu tüketmeyi ihmal etmeyin. Maydanoz, vücudunuzdaki su ve tuz kaybını önleyerek gaz oluşumunu engeller. Böylece düğün gününde olası şişkinliklerin önüne geçmiş olursunuz.

Manikür ve pedikürünüzü 1 gün önceden yaptırın!

Genellikle düğün günü saç ve makyaj için sabahın erken saatlerinde kuaför salonunda yerinizi alırsınız. Özellikle manikür ve pedikür işlemi işlemlerinizi uzun sürdürebilir. Siz bu gereksiz süreyi bir nebze kısaltmak adına manikür ve pedikürünüzü bir gün önceden halledin.

Düğün ayakkabılarınızla prova yapın

Düğün ayakkabılarınızı düğünden önceki gece bir süre giyin, böylelikle ayaklarınızın şeklini alsın. Rahat bir şekilde içerisinde hareket edebilmeniz oldukça önemli.



Rahatlatıcı bitki çayları tüketin

Rahatlatıcı bitki çayları zihninizi ve bedeninizi yatıştırır. Ertesi günü düşünmemeye çalışarak sakin bir şekilde, eğlenceli bir şeyler izleyerek bitki çayınızı yudumlayın.

Sevdiğiniz biriyle vakit geçirin



Düğünden bir gün önce kimle vakit geçirmek istiyorsanız ona zaman ayırın. Bu kişi sizi en çok eğlendiren, size en iyi gelen dostunuz olabilir. Ya da anne babanız, kardeşleriniz olabilir.

Uzun bir duş bedeninize iyi gelecek!



Uzun bir banyo ile kendinizi şımartabilir, küvette uzunca vakit geçirebilirsiniz. Ertesi günün koşuşturmasına hazırlanırken bedeninize ılık suyun içerisinde bir süre tembellik yapma hakkı tanıyın.

Son olarak mutlaka kaliteli bir uyku geçirin



Zor olduğunu biliyoruz ancak kaliteli ve dinlendirici bir uyku uyumanız bu gece oldukça önemli. Kendi düğününüze yorgun bir şekilde katılmak istemezsiniz.