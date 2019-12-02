Dünyaca ünlü Astrolog Gahl Sasson yeniden CODE86’da

Dünyaca ünlü Astrolog Gahl Sasson, 2020 yılının yıldız haritasını yorumlayacağı ilk atölyesinde; bireysel, sağlık, aşk, kariyer alanlarında burçları nelerin beklediğini ve Merkür retrosundan tutulmalara kadar yeni yılda gerçekleşecek astrolojik olayların hayatlara etkilerini anlatacak. İlişkiler için uygun tarihlerden, zorlu ve sağlık açısında riskli günlerin neler olduğuna kadar pek çok konuya değinecek.

9 Aralık Pazartesi aksamı CODE86’da gerçekleşecek atölye sonrasında Gahl Sasson, kitabını imzalayacak

Gahl Sasson’un, 2020’nin tüm astrolojik açıdan önemli olaylarını içeren rehber niteliğindeki yeni kitabı, ‘’2020 Astrolojisi – İnanç Sıçraması: Yeni Bir Dünyanın Şafağı yeni yıla genel bir bakış sağlarken her bir burç için astrolojik eğilimleri de detaylandırıyor.