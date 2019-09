Dünyaca ünlü isimler Pandora lansmanında!

Pandora, Sonbahar 2019 koleksiyonunu ve yeni #WhatDoYouLove mesajını özel bir etkinlikle sundu. piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk getiren marka, Pandora’nın pembe renginin dokunduğu gün boyu süren bir etkinlikte kutladı.



Pandora’nın dünya lansmanında ayrıca ilham perileri de tanıtıldı. Kadınların kendini ifade etme, eğlence ve farklılarını yansıtan ve destekleyen Pandora’nın ilham perileri; Model, Dansçı ve Oyuncu Larsen Thompson, Sanatçı Tasya van Ree, Yönetmen - Yazar ve Danışman Margaret Zhang, Model Halima Aden ve Georgia May Jagger ve Game of Thrones’dan tanıdığımız Oyuncu Nathalie Emmanuel‘den oluşuyor. Her biri; tutkularını, karakteristik özelliklerini ve inançlarını ortaya koyarak kim olduklarını anlatıyor, hikayelerini paylaşıyorlar.

Dünyanın dört bir yanından gelen 400 misafirin katıldığı etkinlik, Los Angeles sokaklarını “Pandora Pembesi”yle, güçlendirme ve kendini ifade etme evrenine dönüştürdü.

Konuklar, Los Angeles’taki Loves Sokağı’nda Pandora’nın yeni mesajının yorumlandığı özel olarak hazırlanmış duvar resimlerini görmeye, elektrikli scooter’lar ile geldi. Sokakta, sokak sanatı aktivisti ve ünlü “İlahi Kadın – Divine Female Mural” isimli duvar resminin yaratıcısı C. Finley’nin önderliğindeki bir kadın sanatçı kolektifinin çalışmaları sergilendi.

Gece devam eden etkinlikte Coco & Breezy de DJ performansıyla eşlik etti.