Dünyanın en çok aranan botları

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Mary-Kate ve Ashley Olsen ikizlerinin kurduğu marka olan 'The Row'un bu seneki koleksiyonunda yer alan botlar dünyanın en çok aranan ayakkabıları arasına girmeyi başardı.

Aslında Olsen ikizleri için seneye damgasını vuran parçalar tasarlamak çokta yeni bir gelişme değil. Geride bırakacağımız seneye damga vuran muz çantaları, ten rengindeki bağcıklı sandaletleri ve fiyonk detaylı mule ayakkabıları hatırlıyor musunuz? Hepsi Olsen ikizlerinin imzasını taşıyor!

Rosie Huntington-Whiteley'nin bu kış birkaç kez giydiği ve Zoë Kravitz'in geçen hafta New York'ta bu botlar ile görüntülenmesinden sonra büyük beğeni topladığı botlar oldukça trend.

Yaklaşık 8.500 liralık bu botlar her kült ürünün olduğu gibi şu anda yok satıyor. Markanın sitesinde ''tükenmiş'' olarak gözüken botlar her an geri gelebilir!

Markanın mikro trendleri devralma gibi bir alışkanlığı olduğu için diğer daha uygun fiyatlı mağazalarda daha fazla fermuarlı yarım bot görmeyi bekliyoruz.