Dünya'nın en yumuşak keki: Bizcocho tarifi

Mükemmel bir kek yapmak için ne yağa ne de süt ürünlerine ihtiyacınız var. Sadece 5 malzemeyle çok lezzetli ve dünya'nın en yumuşacık kekini hazırlayabilirsiniz. İspanya mutfağından çıkma olan bizcocho tarifini sizinle paylaşıyoruz. İşte bizcocho tarifi...

Malzemeler:

-4 adet yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-2 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1,5-2 su bardağı un

Nasıl yapılır?

-Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını iki ayrı kaba aktarın.

-Beyazının üzerine çok az şeker ilave edin ve iki katına çıkıp beyaz bir köpük olana kadar güzelce çırpın.

-Şekerin geriye kalan kısmını yumurta sarılarının üzerine ilave edin ve güzelce çırpın. Yumurta sarıları da kremamsı bir hal almalı.

-Yumurta sarılarının üzerine un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin. Güzelce çırpın.

-Ayrı bir kapta çırptığınız yumurta beyazlarını, yumurta sarılarının olduğu kaba spatula yardımıyla üç seferde parça parça ilave ederek yedirin.

-Alttan üste doğru, yumurta beyazlarını söndürmemeye özen göstererek yedirin.

-Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş kelepçeli yuvarlak 24 ya da 22 cm'lik kek kalıbına hazırladığınız harcı aktarın.

-170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.

-Ardından çıkarıp kekinizi 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlendikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun.