Düşük yapma belirtileri nelerdir? Hamilelikte düşük yapıldığı nasıl hissedilir, nasıl anlaşılır? (Düşük riski)

Düşük belirtilerinin en önemli belirtisi kanama şeklinde kendini gösterir. Gebelikte meydana gelen her kanamaya düşük tehdidi gözüyle bakılmalıdır. Ancak bu durum her kanamanın düşükle sonuçlanacağı manasına gelmez. kanama dışında da düşük belirtileri farklı şekilllerde kendini gösterebilir. Düşük belirtilerini ve düşük riskinin nasıl anlaşılacağını bilmiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz bilgileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Düşük nedenleri

En sık rastlanan düşüklük nedeni bir kromozom uyuşmazlığıdır. Hem erkek hem de kadın bedenlerinde 23 set kromozom vardır, bunlardan biri düzgün bir şekilde çalışmazsa düşük gerçekleşir.

İmmünolojik Bozukluklar

Bu, annenin vücudu herhangi bir yabancı cisme (sperm dahil), bazen de sperm yumurtaya yapışmış olsa bile, bu antikorlar yumurtaya saldırdığında düşük meydana gelebilir.

Yetersiz serviks

Yetersiz bir serviks demek annenin serviksinin büyüyen bebeği tutamayacağı kadar güçsüz olması anlamaına gelmektedir. Serviks güçlü olmadığı zamanlarda bebeğin tutunma şası çok düşüktür.

Sigara ve alkol

Sigaranın içerisinde yer alan nikotin fetüse giden kan akşının azalmasına neden olmaktadır. Bu alışkanlıklardan vazgeçmek düşük yapma ihtimalini azaltır.

Hormonal dengesizlik

Yükseltilmiş östrojen seviyeleri, daha düşük progesteron seviyeleri, yüksek prolaktin ve luteal faz defekti gibi hormonal dengesizlikler gibi faktörler düşükle doğrudan orantılıdır.

Polikistik over sendromu

PCOS temel olarak insülin direncidir ve progesteron seviyelerini önemli ölçüde düşürürken vücudun kan şekeri seviyelerini, östrojeni ve testosteronu yükseltir. Araştırmalar, insüline dirençli olan kadınların, düşük bir olasılıktan dolayı 4-5 kat daha fazla olduğunu kanıtlamıştır.

Radyasyonlu ortam

Annenin bulunduğu ortam aşırı radyasyonlu ya da insan sağlığına zararlı gazların olduğu bir yerse bu da düşüğe neden olabilir.

Düşük belirtileri nelerdir?

Düşük belirtilerinin en belirgin özellikleri arasında vajinal kanama vardır. Ancak bunların dışında bir çok belirti bulunmaktadır. Düşük riski nasıl gelişir, düşük belirtileri nelerdir diye merak ediyorsanız işte cevapları…

Vajinal kanama

Vajinal kanama düşüğün en belirgin olan belirtileri arasında yer almaktadır. Hamilelikte meydana gelen her kanama düşük tehtidi olarak kabul edilmektedir. Ancak her kanama da düşüğü meydana getiremeyebilir.

Şiddetli bir şekilde meydana gelen vajinal kanama düşüğün en önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Kanamayla beraber şiddetli bir karın ağrısı meydana gelmeye başlıyorsa ve et parçaları düşüyorsa bu durum genellikle düşük olarak kabul edilmektedir. Bu belirtiler yaşandığında en yakın hastaneye başvurulması önerilmektedir.

Lekelenme

Hamilelikte meydana gelen lekelenmelerin genellikle hormonal değişimler sonucunda meydana geldiği düşünülmektedir. Ancak pembesi ve giderek artan bir kanama meydana geliyorsa muhakkak bir uzmana danışılması tavsiye edilir.

Bel ve sırt ağrıları

Adet sancısı yaşayan kişiler, bu dönemde meydana gelen ağrıya az çok hakimdirler. Düşükte meydana gelen bel ve sırt ağrıları da buna benzer ağrılardır. Ağrılar her 15-20 dakikada bir düzenli bir şekilde geliyor ve hayatınızı sekteye uğratacak kadar acı veriyorsa acilen doktorunuzla görüşmeniz gerekir.

Ağrılar

Bel ve sırt ağrılarının yanında vajinada meydana gelen kramplar ve ağrılarda düşük belirtileri arasında yer almaktadır. Vajinada gelişen ve sırt ve kalça bölgesine yayılan ağrılar varsa düşük tehlikesi yaşama ihtimaliniz yüksek olabilir.

Ateşlenme

Kanamaya, ateş, bulantı kusma gibi belirtilerde eklenirse bu durumda düşüğün en önemli belirtileri arasında yer almaktadır.

Düşükle alakalı doğru bilinen yanlışlar

Düşük seyrek görülen bir durumdur, nereden gelip beni buldu: Yanlış

Her 7 gebelikten biri düşükle sonuçlanır. Erken dönem gebelik kayıplarını da buna katarsak oran daha yüksektir. Tüp bebek gibi tedavi yöntemleri ile gebe kalanlarda düşük olasılığı yüzde 20 kadardır.

• İlk aylarda vajinal muayene, vajinal ultrasonografi düşüğe neden olabilir: Yanlış

Erken dönemdeki gebelikler ancak vajinal yolla yapılan ultrasonografi ile değerlendirilir. Bu işlem, gebeliğin normal olup olmadığının belirlenmesi ve dış gebeliğin ekarte edilmesi için gereklidir. Korkulduğu gibi herhangi bir riski yoktur ve düşüğe neden olmaz.

• Ben düşük yapmadım, bebek karnımda öldü: Yanlış

Bebeğin kalp atışlarının durması da düşüktür. Kanama olup olmaması önemli değildir. Önemli olan gebeliğin büyümeye devam etmesi ve kalp atışlarının olmasıdır. Kanama olmasa da gebelik kesesi büyümüyor ve bebeğin kalp atışları duyulmuyorsa bu da düşük olarak adlandırılır.

• Çok yoruldum, iş yaptım, düşük oldu: Yanlış

Fiziksel aktivite ile düşük riski arasında bir ilişki olduğu gösterilememiştir. Yolculuk, iş yapmak, yorulmak düşük riskini arttırmaz. Düşük nedeni daha çok embriyodaki bir problemdir. Kromozom bozuklukları düşüğün en sık nedenidir. Oluşan problemli embryo doğal ayıklama ile düşükle atılır. Kromozom bozukluğu olan bir embryo büyümeğe devam ederse, gebelik anomalili bir bebeğin doğumu ile sonuçlanabilir.

• Kan uyuşmazlığı düşüğe neden olur: Yanlış

Erkek ve kadın arasındaki kan uyuşmazlığı düşüğe neden olmaz.

• Yatak istirahati düşüğü önler: Yanlış

İstisnai durumlar hariç yatak istirahatinin düşüğü önlediği gösterilememiştir. Rahim ağzında açılma olduğunda düşük ve erken doğum riski artar. Bu gebelerin istirahat etmesi uygun olur. Bu durum daha çok gebeliğin 3. ayından sonra düşüğe neden olur ve tekrarlayan gebelik kayıpları ortaya çıkabilir.

• Düşük sonrası kürtaj yapılması risklidir, daha sonra gebe kalma şansını azaltır: Yanlış

Gebelik bozulduktan sonra rahim içinde parça kalmışsa, bunun temizlenmesi gerekir. Bu da ancak kürtajla yapılabilir. Aksi takdirde rahim içindeki gebelik artıkları kanama ve enfeksiyona neden olabilir. Ancak 10-12 haftadan büyük gebeliklerde yapılan kürtajlar risklidir ve sonraki gebe kalma sürecini olumsuz etkileyebilir.

• Düşükten sonra tekrar gebe kalmak için 6 ay beklemek gerekir: Yanlış

Düşük yaptıktan sonra kişi kendini yeni bir gebelik için hazır hissettiğinde gebe kalabilir. Bunun için belirli bir süre beklemeye gerek yoktur.

• Tüp bebek yaparsam düşük riski daha az olur: Yanlış

Yardımcı üreme teknikleri- tüp bebek yöntemi ile gebe kalanlarda düşük riski, kendiliğinden olan gebeliklere göre daha yüksektir. Tüp bebek yapılması düşük riskini azaltmaz. Ancak düşüklerin nedeni bazı kromozom problemleri ise, buna yönelik yapılacak preimplantasyon genetik tanı düşük riskini azaltabilir. Bu durumda elde edilen embriyolara yapılan biyopsi ile sağlıklı embriyolar belirlenir ve bunun rahim içine yerleştirilmesi ile canlı doğum oranı arttırılabilir.